Почему езда за грузовиками опасна для легковых автомобилей

Езда за грузовиком может привести к аварийным ситуациям, предупреждают эксперты ГК "Автодом". Габариты крупногабаритных машин ограничивают обзор водителей легковых автомобилей, что создает потенциальную опасность на дороге. Самыми частыми неприятными последствиями таких поездок являются сколы лакокрасочного покрытия автомобиля. Это происходит из-за мелких камней, гравия и песка, которые вылетают из-под колес фур.

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Специалисты ГК "АвтоСпецЦентр" добавляют, что езда на минимальной дистанции от грузового автомобиля не позволяет водителям вовремя увидеть препятствия или неровности на дороге. Это особенно опасно при плохом качестве дорожного покрытия. Помимо этого, небольшое расстояние до грузовика приводит к тому, что на легковую машину оседают грязь, пыль и песок.

Отдельная опасность заключается в перевозке грузовиками крупных грузов без надлежащей фиксации. Если груз, например, кирпичи или доски, выпадет, то движущаяся сзади машина рискует получить серьезные повреждения. Регулярная езда за грузовыми автомобилями может привести к необходимости кузовного ремонта и увеличению риска аварийных ситуаций.

Уточнения

Дистанция — расстояние или промежуток между двумя объектами

