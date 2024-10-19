Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Маска для лица от акне: возьмите миндальное молоко и яичный белок
Экологично и эффективно: гумат калия — ваше новое удобрение
Завершение северного завоза: FESCO отправляет последний конвой на Чукотку в 2024 году
Тайна хорошего сна: четыре простых шага для бодрого утра
Российская сборная по футболу готовится к матчу с Сирией
Как правильно подготовить гортензии к зиме и сохранить их цветение
Какие продукты зарядят вас энергией на весь день
Здоровая кожа без морщин: какие привычки мешают сохранить молодость
Правильный уход за хвойными деревьями: 8 обязательных шагов

Почему езда за грузовиками опасна для легковых автомобилей

Авто

Езда за грузовиком может привести к аварийным ситуациям, предупреждают эксперты ГК "Автодом". Габариты крупногабаритных машин ограничивают обзор водителей легковых автомобилей, что создает потенциальную опасность на дороге. Самыми частыми неприятными последствиями таких поездок являются сколы лакокрасочного покрытия автомобиля. Это происходит из-за мелких камней, гравия и песка, которые вылетают из-под колес фур.

Почему езда за грузовиками опасна для легковых автомобилей
Фото: wikipediа by Scania, CC BY-SA 4.0

Специалисты ГК "АвтоСпецЦентр" добавляют, что езда на минимальной дистанции от грузового автомобиля не позволяет водителям вовремя увидеть препятствия или неровности на дороге. Это особенно опасно при плохом качестве дорожного покрытия. Помимо этого, небольшое расстояние до грузовика приводит к тому, что на легковую машину оседают грязь, пыль и песок.

Отдельная опасность заключается в перевозке грузовиками крупных грузов без надлежащей фиксации. Если груз, например, кирпичи или доски, выпадет, то движущаяся сзади машина рискует получить серьезные повреждения. Регулярная езда за грузовыми автомобилями может привести к необходимости кузовного ремонта и увеличению риска аварийных ситуаций.

Уточнения

Дистанция — расстояние или промежуток между двумя объектами

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Зачем опытные хозяйки замораживают сметану
Еда и рецепты
Зачем опытные хозяйки замораживают сметану Аудио 
Квашеная капуста: чего нельзя делать при её приготовлении
Еда и рецепты
Квашеная капуста: чего нельзя делать при её приготовлении
Как проверить мед на натуральность: простые методы для дома
Садоводство, цветоводство
Как проверить мед на натуральность: простые методы для дома Аудио 
Популярное
Что означают буквы R и L на аккумуляторе: каждый водитель обязан это знать

От полярности АКБ зависит его правильное расположение под капотом. Полярность может маркироваться как "плюсами" и "минусами", так и латинскими буквами R и L.

Что означают буквы R и L на аккумуляторе: каждый водитель обязан это знать
Жареная овсянка с яйцом: в таком виде овсяные хлопья вы ещё точно не пробовали
Жареная овсянка с яйцом: в таком виде овсяные хлопья вы ещё точно не пробовали
Квашеная капуста: чего нельзя делать при её приготовлении
Луковая подлива для котлет: безумно вкусно не только с блюдами из мяса, но и просто с хлебушком
Сводка с фронта: США посоветовали Киеву забыть про их ракеты, потужность ВСУ закончилось Дмитрий Плотников После встречи Шольца с Байденом стало ясно, как будет выглядеть победа Украины Любовь Степушова Украинские расценки за желание повоевать или откосить Юрий Бочаров
Тушёная свинина с подливкой: получается нежной и сочной, прекрасно сочетается с любым гарниром
Как проверить мед на натуральность: простые методы для дома
Вырастите тую легко и просто: черенки, которые точно приживутся
Вырастите тую легко и просто: черенки, которые точно приживутся
Последние материалы
Маска для лица от акне: возьмите миндальное молоко и яичный белок
Экологично и эффективно: гумат калия — ваше новое удобрение
Почему езда за грузовиками опасна для легковых автомобилей
Завершение северного завоза: FESCO отправляет последний конвой на Чукотку в 2024 году
Тайна хорошего сна: четыре простых шага для бодрого утра
Российская сборная по футболу готовится к матчу с Сирией
Как правильно подготовить гортензии к зиме и сохранить их цветение
Какие продукты зарядят вас энергией на весь день
Здоровая кожа без морщин: какие привычки мешают сохранить молодость
Правильный уход за хвойными деревьями: 8 обязательных шагов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.