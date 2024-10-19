Прорыв для Lada: 1,8-литровый мотор ждёт глобальная модернизация

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АвтоВАЗ продолжает работу над модернизацией 1,8-литрового двигателя, который используют на моделях Lada Vesta и Aura. Директор по продуктовым программам и проектам компании Олег Груненков подтвердил, что тольяттинский концерн собирается сделать мотор более технологичным и мощным.

Фото: commons.wikimedia.org by Илья Плеханов, CC BY-SA 4.0

На сегодняшний день Lada Aura разгоняется до 100 км/ч за 12,5 секунд, и недостаток мощности мешает этим моделям конкурировать с зарубежными аналогами по динамике. В компании намерены улучшить характеристики двигателя, чтобы повысить его производительность и приблизить российские автомобили к стандартам мирового рынка.

Хотя точные детали модернизации пока не раскрываются, представители АвтоВАЗа подчеркнули, что масштаб предстоящих работ можно сравнить с созданием нового силового агрегата. Это предполагает значительные изменения, которые могут затронуть ключевые аспекты конструкции и технологий двигателя.

Уточнения

LADA Vesta (рус. Лада Веста) — семейство российских автомобилей среднего класса, выпускаемых АвтоВАЗом с 25 сентября 2015 года в кузове седан, и с 2017 года в кузове универсал. Головной моделью семейства является седан, носящий по отраслевой нормали ОН 025270-66 LADA-2180. Заменило семейство LADA Priora в модельной линейке. Представляет собой пятое поколение легковых автомобилей LADA. Старт продаж Vesta состоялся 25 ноября 2015 года. Самый продаваемый автомобиль в России в 2018 и 2021 годах.



