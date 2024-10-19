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Подержанный Volkswagen Bora: почему старый седан всё ещё популярен

2:39
Авто

Volkswagen Bora первого поколения производился с 1997 по 2006 год и до сих пор встречается на вторичном рынке, с ценами от 150 до 600 тыс. рублей. Цена зависит от состояния, комплектации, типа кузова, двигателя и коробки передач. Автоэксперты публикуют материалы о модели Bora 2003 года, который все еще пользуется популярностью среди автолюбителей.

Подержанный Volkswagen Bora: почему старый седан всё ещё популярен
Фото: Wikipedia by The Car Spy, CC BY 2.0

Этот седан оснащён 1,6-литровым бензиновым двигателем с мощностью 105 лошадиных сил, механической пятиступенчатой коробкой передач и передним приводом. Автомобиль предлагает комфортные передние сиденья с регулировкой, радиомагнитолу, двойной подстаканник, вместительный бардачок и кондиционер. Объём багажника составляет 453 литра, что достаточно для повседневных нужд.

Владелец автомобиля использует его на протяжении 14 лет в качестве основного транспортного средства. Кузов машины выполнен качественно и почти не подвержен коррозии, пороги находятся в хорошем состоянии. Пробег автомобиля составляет около 200 тысяч километров. Обслуживание проводится регулярно — каждые полгода меняют масло и фильтр. Среди крупных ремонтов была лишь замена сцепления. По словам владельца, детали и технические жидкости для обслуживания этой модели легко найти, что упрощает процесс эксплуатации.

Транспортный налог на Bora обходится владельцу в сумму менее трёх тысяч рублей, а стоимость ОСАГО варьируется от 3 до 7 тысяч рублей. Годовые расходы на содержание автомобиля составляют от 80 до 90 тысяч рублей, из которых 50-60 тысяч рублей уходит на бензин. Автомобиль легко заводится в любых погодных условиях и отличается хорошей шумоизоляцией и устойчивостью. Средний расход топлива при спокойной езде по трассе составляет 7,5 литров на 100 км.

К недостаткам модели можно отнести низко расположенную "губу" переднего бампера, которая может быть повреждена при движении задним ходом на неровной поверхности. Рекомендуется установка защиты под картер двигателя для предотвращения повреждений. Перед покупкой автомобиля желательно провести тщательную проверку его состояния, включая осмотр на подъёмнике и проверку истории.

Уточнения

Вторичный рынок товаров — рынок, на котором происходит продажа, перепродажа и обмен товаров, уже бывших в употреблении.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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