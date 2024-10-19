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Какие модели авто покупатели забирали быстрее всего в сентябре

2:18
Авто

Сервис "Авто.ру Бизнес" провёл исследование частных объявлений о продаже автомобилей, чтобы выяснить, какие из них вызывали наибольший интерес в первые три дня после публикации. Оказалось, что самыми востребованными автомобилями стали модели китайских брендов Chery, Geely и Haval. Лидером по числу звонков стало объявление о продаже Hyundai Creta 2019 года выпуска, на которое откликнулись 71 раз, и автомобиль был продан всего за день.

Какие модели авто покупатели забирали быстрее всего в сентябре
Фото: gubernator.tularegion.ru by Пресс-служба губернатора Тульской области, CC BY 4.0

Среди популярных моделей оказались кроссоверы Chery Tiggo 8 Pro, Geely Coolray и Haval F7x. Высокий спрос был также на такие модели, как Kia Rio, Hyundai Solaris и Volkswagen Tiguan. Особое внимание привлекли Chery Tiggo 7 Pro Max, Geely Monjaro и Volkswagen Polo. Все эти модели вызвали значительный интерес среди покупателей.

Самым популярным автомобилем сентября стал Hyundai Creta 2019 года с пробегом 69 400 км, стоимостью 1 540 000 рублей. Автомобиль продали за день после 71 звонка. Второе место занял Kia Rio 2017 года с пробегом 79 000 км за 1 200 000 рублей, проданный за два дня после 47 звонков. Замыкает тройку Mazda CX-5 2020 года с пробегом 70 500 км за 2 850 000 рублей, которая нашла нового владельца после 39 звонков за три дня.

Самые быстро продаваемые автомобили принадлежали маркам Kia, Hyundai, BMW, Lada, Mazda, Volkswagen и Haval. Среднее время продажи составило не более двух дней, что говорит о высоком спросе на эти модели. Примечательно, что 63% объявлений с наибольшим числом откликов были размещены в Москве и Московской области, а ещё 25% — в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Уточнения

Hyundai Creta (также известен как Hyundai ix25 и Hyundai Cantus) — мини-кроссовер, запущенный в производство компанией Hyundai в июне 2014 года. В Индии продажи начались 21 июля 2015 года. Концепт автомобиля был представлен в апреле 2014 года. Для России Creta была представлена на Московском автосалоне 2016.
 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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