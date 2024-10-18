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Автоэксперт Сажин об идее выдавать права с 16 лет: опыт с электросамокатами ничему не учит

2:23
Авто

Автоэксперт Владимир Сажин в интервью Общественной Службе Новостей жёстко раскритиковал предложение депутата муниципального образования Санкт-Петербурга посёлка Шушары Михаила Ветрова выдавать водительские права с 16-17 лет. Специалист посоветовал депутату в первую очередь заняться проблемами вверенного ему района.

Автоэксперт Сажин об идее выдавать права с 16 лет: опыт с электросамокатами ничему не учит
Фото: freepik.com is licensed under public domain

"Надо создать проблему, чтобы потом её героически решать. Опыт с электросамокатами ничему не учит", — прокомментировал Сажин инициативу Ветрова.

Спикер напомнил, что в РФ обучение в автошколе доступно с 16 лет, а сдавать экзамены в ГАИ можно с 17 лет, но водительские права человеку не выдадут, пока ему не исполнится 18 лет.

Сажин подчеркнул, что в 16 лет личность подростков ещё не сформирована, поэтому их опасно выпускать на дорогу. Предложение депутата Шушар он назвал самопиаром и предложил альтернативное решение.

"На мой взгляд, строительство современного технопарка с автодромом, где подростки смогут бесплатно изучать правила дорожного движения, устройство транспортных средств, получать навыки безопасного вождения и т. д., принесло бы больший эффект, но на это требуется время и финансовые вложения", — пояснил эксперт.

По словам автоэксперта, предложение Ветрова далеко не ново, и профессиональное сообщество уже однажды решило, что выдавать права категории "В" подросткам категорически нельзя. Сажин призвал аккуратно перенимать опыт Запада, так как это чревато "попаданием в список запрещённых организаций, пропагандирующих нетрадиционные семейные ценности и прочих квадроберов".

"Россия — великая страна, и пусть Запад берет с нас пример, перенимает наш опыт", — подытожил собеседник.

Ранее Михаил Ветров обратился к начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаилу Черникову с предложением снизить минимально допустимый возраст управления легковым автомобилем или мотоциклом с 18 до 16-17 лет. Депутат сослался на опыт других стран, где управление личным транспортом допускается с 16 лет, что не приводит к увеличению числа ДТП.

Уточнения

Водительское удостоверение — документ, подтверждающий право на управление транспортных средств различных категорий .

Подростко́вый во́зраст — период в развитии человека, переходный этап между детством и взрослостью.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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