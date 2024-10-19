Продажи подержанных авто: почему возраст 25-44 года лидирует

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Согласно статистике за сентябрь этого года, 55% продаж автомобилей с пробегом в России приходится на покупателей в возрасте 25-44 лет, а 14% — на клиентов от 18 до 24 лет. Об этом говорится в исследовании автодилерского холдинга "Рольф".

Фото: Wikipedia by The Car Spy, CC BY 2.0

Молодые покупатели (18-24 года) чаще выбирают бюджетные машины со средней стоимостью 1,7 млн рублей. Самыми популярными брендами среди этой возрастной группы стали Volkswagen, Kia и BMW, на которые приходится 14% всех проданных авто.

Покупатели в возрасте от 25 до 44 лет занимают самую большую долю на рынке подержанных машин (55%). Они предпочитают автомобили Kia, Mercedes-Benz и Hyundai. Кроме того, эта категория чаще всего покупает авто в кредит — с использованием заемных средств проведено 41% сделок.

Представители старших возрастных групп (45-56 лет и старше 57 лет) чаще всего выбирают подержанные Kia, Hyundai и Nissan. На их долю пришлось 26% и 5% продаж соответственно. Средняя цена машины, купленной покупателями этих возрастных категорий, составила 2,9 млн рублей.

Ранее сообщалось, что объем выданных автокредитов в России продолжает расти.

Уточнения

Автокредит ― разновидность потребительского кредита для приобретения автотранспортных средств, при котором это автотранспортное средство поступает в залог банку. При определённых условиях наиболее выгодный целевой способ банковского финансирования. Разновидность автофинансов.



