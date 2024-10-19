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Зачем Geely Tugella стала Knewstar 001: всё о ребрендинге автомобилей

1:17
Авто

На российском рынке дебютировали новые автомобили от различных брендов, некоторые из которых кажутся незнакомыми, но на самом деле это известные модели под новыми названиями. Эксперты рассказали, какие машины скрываются за новыми брендами.

Зачем Geely Tugella стала Knewstar 001: всё о ребрендинге автомобилей
Фото: Wikipedia by Jengtingchen, CC BY-SA 4.0

Одним из таких автомобилей стал Knewstar 001 — это аналог Geely Tugella с ценником около 3,8 миллиона рублей. Бренд Knewstar создан специально для российского рынка, и в будущем компания планирует выпустить модель 002, аналог нового поколения Geely Atlas.

Кроме того, белорусская компания Belgee представила модели X50 и X70, которые заменяют Geely Coolray и Geely Atlas Pro соответственно.

Появился также бренд Solaris, предлагающий альтернативу популярным моделям Kia и Hyundai. Например, седан Solaris HS является аналогом Hyundai Solaris, а Solaris KRS — это аналог Kia Rio.

На рынке появился кроссовер XCITE X-Cross 7, заменивший Chery Tiggo 7 Pro, а также модель Sollers ST6 — "русифицированная" версия JAC T6.

Уточнения

Ана́лог (от др.-греч. ἀνάλογοςсоответственный, соразмерный) — объект (техническое решение) того же назначения, близкий по совокупности существенных признаков.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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