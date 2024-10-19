Видеорегистраторы пока разрешены: автоюрист рассказал, что нельзя ставить в машине

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Водители могут размещать предметы в передней части автомобиля, если это не ограничивает обзор. В противном случае, это нарушение правил перевозки груза, что может повлечь штраф, предупредил автоюрист и адвокат движения "Свобода выбора" Сергей Радько.

Фото: Wikipedia by Sergey solom, CC BY-SA 3.0

По словам Радько, использование видеорегистраторов пока допустимо, поскольку они не мешают обзору во время вождения. Также он отметил, что, помимо требования к нормальному обзору для водителя, других правил нет.

"Здесь нет четких критериев. В отличие от скоростных ограничений, где установлены конкретные цифры, что можно и что нельзя, всё субъективно", — пояснил юрист.

Если инспектор сочтёт, что обзор заблокирован, водителю грозит штраф в размере 500 рублей. Если нарушение не будет устранено, могут последовать новые санкции. При этом, по словам Радько, случаи обжалования таких штрафов крайне редки.

Ранее портал tarantas. news сообщил, что Министерство транспорта РФ планирует ввести с 1 марта 2025 года запрет на использование любых электронных устройств во время движения. Таким образом, использование гаджетов, включая навигаторы, будет рассматриваться как нарушение ПДД.

Уточнения

Министерство транспорта Российской Федерации (Минтранс России) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере гражданской авиации, использования воздушного пространства и аэронавигационного обслуживания пользователей воздушного пространства Российской Федерации, авиационно-космического поиска и спасения, морского (включая морские порты), внутреннего водного, железнодорожного, автомобильного (включая проведение транспортного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации), городского электрического (включая метрополитен) и промышленного транспорта, дорожного хозяйства, эксплуатации и обеспечения безопасности судоходных гидротехнических сооружений, обеспечения транспортной безопасности, а также государственной регистрации прав на воздушные суда и сделок с ними и организации дорожного движения в части организационно-правовых мероприятий по управлению движением на автомобильных дорогах.



