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Кому выгоднее брать китайские шины: корпоративные клиенты переходят на бренды из КНР

1:32
Авто

Корпоративные клиенты в России всё чаще выбирают покрышки из Китая, в то время как обычные автомобилисты предпочитают европейскую резину.

Кому выгоднее брать китайские шины: корпоративные клиенты переходят на бренды из КНР
Фото: wikimedia by Ken T1381, CC BY-SA 3.0

Согласно данным исследования, в осенне-зимнем сезоне 2024 года водителям стоит ожидать повышения цен на покрышки в среднем на 9%. Наибольший рост зафиксирован на всесезонные шины, подорожавшие в среднем на 12%, тогда как летние покрышки подорожали на 6%. Интересно, что зимняя резина стала на 10% дешевле по сравнению с прошлым годом.

Для обычных автомобилистов расходы на замену покрышек в этом году составляют примерно 72% от среднего годового бюджета на обслуживание авто (около 10 тысяч рублей при минимальном объёме работ).

Наибольшая стоимость зимних покрышек отмечена в сегменте коммерческого транспорта и спецтехники. При этом бизнес всё чаще выбирает китайские бренды.

По данным исследования, 84% российских компаний рассматривают китайские покрышки как альтернативу привычным брендам, а 15% предприятий уже используют резину из КНР. Среди наиболее популярных брендов выделяются Triangle, Sailun и Linglong. В корпоративном сегменте лидерами по продажам являются российская Kama (грузовые покрышки, 15% продаж), а также европейские Michelin и Bridgestone (по 12% каждый).

Уточнения

Зимняя шина — автомобильная шина, специально разработанная для использования в холодное время года при температуре ниже +7 °С.
Основными отличиями данных шин являются специфические свойства резины и рисунка протектора. Резиновые смеси разработаны таким образом, что при низких температурах шина сохраняет свою эластичность, а значит, гарантирует лучшее сцепление и сокращённый тормозной путь на холодных, мокрых, заснеженных и обледенелых дорожных покрытиях. Что же касается рисунка протектора зимней шины, то он отличается высокой плотностью нарезки ламелей (повышенной ламелизацией). Все вышеперечисленные особенности позволяют обеспечить лучшую управляемость и эффективное торможение.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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