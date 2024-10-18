Что означают буквы R и L на аккумуляторе: каждый водитель обязан это знать

Знание полярности аккумулятора необходимо, чтобы правильно разместить АКБ под капотом. Рассказываем, какой она бывает, чем обозначается, и как её определить.
Полярность АКБ — это схема расположения выводов "плюс" и "минус" на корпусе батареи. Она бывает трёх видов:
У грузовых АКБ выводы установлены по узкой стороне, а не широкой. Если "плюс" расположен снизу, а минус — "сверху", то полярность прямая. Если наоборот — обратная. Контакты на АКБ при этом должны быть слева.
"Плюсы" и "минусы" на корпусе АКБ — не единственный способ обозначения полярности. Иногда её маркируют латинскими буквами.
Так, буква R на аккумуляторе означает, что полярность прямая, или правая (от анг. right- "прямой"). Также АКБ с прямой полярностью могут иметь надпись "Тип 1".
Обратная полярность, соответственно, обозначается буквой L (англ. left — левый") или "Тип 0".
У грузовых автомобилей прямая полярность может также маркироваться как "евростандарт" или "Тип 4", а обратная — "российским" стандартом или "Типом 3".
Автомоби́льный аккумуля́тор (точнее — автомобильная кислотная батарея; сокр. АКБ) — тип электрической аккумуляторной батареи, применяемый в автомобильном или мототранспорте.
Поля́рность (от лат. polaris, от др.-греч. πόλος — ось вращения) — наличие выделенного направления, в переносном смысле — противопоставление двух сущностей.
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