Что означают буквы R и L на аккумуляторе: каждый водитель обязан это знать

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Знание полярности аккумулятора необходимо, чтобы правильно разместить АКБ под капотом. Рассказываем, какой она бывает, чем обозначается, и как её определить.

Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

Виды полярности АКБ

Полярность АКБ — это схема расположения выводов "плюс" и "минус" на корпусе батареи. Она бывает трёх видов:

Прямая. Если смотреть на аккумулятор с фронтальной части, когда выводы ближе к вам, то "плюс" находится слева, а "минус" — справа.

Обратная. Всё наоборот: "минус" слева, "плюс" справа.

Универсальная. Выводы расположены по диагонали, что позволяет расположить батарею удобным образом.

У грузовых АКБ выводы установлены по узкой стороне, а не широкой. Если "плюс" расположен снизу, а минус — "сверху", то полярность прямая. Если наоборот — обратная. Контакты на АКБ при этом должны быть слева.

Как ещё обозначают полярность

"Плюсы" и "минусы" на корпусе АКБ — не единственный способ обозначения полярности. Иногда её маркируют латинскими буквами.

Так, буква R на аккумуляторе означает, что полярность прямая, или правая (от анг. right- "прямой"). Также АКБ с прямой полярностью могут иметь надпись "Тип 1".

Обратная полярность, соответственно, обозначается буквой L (англ. left — левый") или "Тип 0".

У грузовых автомобилей прямая полярность может также маркироваться как "евростандарт" или "Тип 4", а обратная — "российским" стандартом или "Типом 3".

Уточнения

Автомоби́льный аккумуля́тор (точнее — автомобильная кислотная батарея; сокр. АКБ) — тип электрической аккумуляторной батареи, применяемый в автомобильном или мототранспорте.



Поля́рность (от лат. polaris, от др.-греч. πόλος — ось вращения) — наличие выделенного направления, в переносном смысле — противопоставление двух сущностей.

