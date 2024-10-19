Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Косметические процедуры на дому: что действительно работает
Как соцсети влияют на ваше восприятие симптомов СДВГ
Зарубежные инвесторы начинают возвращаться на рынок России
Кекс с курагой и яблоками: настоящее наслаждение с ароматами апельсина и вишнёвого ликёра
Лучшие подкормки для смородины: какие удобрения нужно использовать, чтобы получить обильный урожай
Дорога в Таиланд: сколько стоит отдых в Королевстве для жителей Томска
Ночное одиночество: главные причины, по которым кошка избегает совместного сна
Секреты сияющей кожи: как добиться безупречного тонуса в любое время года
Клинические испытания доказали, что иглоукалывание снимает боль при ишиасе

Эксперт рассказал, во сколько обойдется зимнее обслуживание вашего авто

1:10
Авто

Подготовка автомобиля к зиме в Москве может обойтись автовладельцам в сумму от 25 до 100 тысяч рублей в зависимости от класса транспортного средства. Об этом рассказал автоэксперт Иван Зенкевич.

Эксперт рассказал, во сколько обойдется зимнее обслуживание вашего авто
Фото: freepik.com by peoplecreations, PDM

"Если речь идет о дорогих автомобилях, например, Mercedes или Maybach, то сумма точно составит около 100 тысяч рублей. Это связано с необходимостью проведения детейлинга, установки ковриков и замены масла, которое сейчас стоит довольно дорого", — отметил эксперт.

Владельцам автомобилей среднего класса, таких как Lada Vesta или представители китайских брендов, подготовка машины к зиме обойдется примерно в 25-30 тысяч рублей. Однако эта сумма не включает стоимость зимних шин, которые в свою очередь варьируются от 15 до 40 тысяч рублей.

По словам Зенкевича, в регионах России подобные услуги могут стоить на 2-3 тысячи рублей дешевле. Тем не менее, цены на расходные материалы, такие как моторное масло, остаются примерно одинаковыми по всей стране.

Уточнения

Моторные масла — масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.
Все современные моторные масла состоят из базовых масел и улучшающих их свойства присадок. В качестве базовых масел обычно используют дистиллятные и остаточные компоненты различной вязкости (углеводороды), их смеси, углеводородные компоненты полученные гидрокрекингом и гидроизомеризацией, а также синтетические продукты (высокомолекулярные углеводороды, полиальфаолефины, сложные эфиры и другие).

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
The Daily Reckoning: решения саммита БРИКС будут иметь серьёзные последствия для США
Экономика и бизнес
The Daily Reckoning: решения саммита БРИКС будут иметь серьёзные последствия для США Аудио 
Какие зимние шины выбирают россияне: лидеры продаж и предпочтения
Авто
Какие зимние шины выбирают россияне: лидеры продаж и предпочтения Аудио 
Популярное
Жареная овсянка с яйцом: в таком виде овсяные хлопья вы ещё точно не пробовали

Жареная овсянка с яйцом — необычный и интересный рецепт завтрака. Это полноценное и сытное блюдо, которое прекрасно сочетается со свежими овощами.

Жареная овсянка с яйцом: в таком виде овсяные хлопья вы ещё точно не пробовали
Тушёная свинина с подливкой: получается нежной и сочной, прекрасно сочетается с любым гарниром
Тушёная свинина с подливкой: получается нежной и сочной, прекрасно сочетается с любым гарниром
Что означают буквы R и L на аккумуляторе: каждый водитель обязан это знать
Как проверить мед на натуральность: простые методы для дома
Самолёт Ан-26. Легендарный универсальный транспортник советской закалки Дмитрий Плотников После встречи Шольца с Байденом стало ясно, как будет выглядеть победа Украины Любовь Степушова Украинские расценки за желание повоевать или откосить Юрий Бочаров
Квашеная капуста: чего нельзя делать при её приготовлении
Луковая подлива для котлет: безумно вкусно не только с блюдами из мяса, но и просто с хлебушком
Вырастите тую легко и просто: черенки, которые точно приживутся
Вырастите тую легко и просто: черенки, которые точно приживутся
Последние материалы
Сводка с фронта: США посоветовали Киеву забыть про их ракеты, потужность ВСУ закончилось
Косметические процедуры на дому: что действительно работает
Эксперт рассказал, во сколько обойдется зимнее обслуживание вашего авто
Как соцсети влияют на ваше восприятие симптомов СДВГ
Зарубежные инвесторы начинают возвращаться на рынок России
Кекс с курагой и яблоками: настоящее наслаждение с ароматами апельсина и вишнёвого ликёра
Лучшие подкормки для смородины: какие удобрения нужно использовать, чтобы получить обильный урожай
Дорога в Таиланд: сколько стоит отдых в Королевстве для жителей Томска
Ночное одиночество: главные причины, по которым кошка избегает совместного сна
Секреты сияющей кожи: как добиться безупречного тонуса в любое время года
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.