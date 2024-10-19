Эксперт рассказал, во сколько обойдется зимнее обслуживание вашего авто

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Подготовка автомобиля к зиме в Москве может обойтись автовладельцам в сумму от 25 до 100 тысяч рублей в зависимости от класса транспортного средства. Об этом рассказал автоэксперт Иван Зенкевич.

Фото: freepik.com by peoplecreations, PDM

"Если речь идет о дорогих автомобилях, например, Mercedes или Maybach, то сумма точно составит около 100 тысяч рублей. Это связано с необходимостью проведения детейлинга, установки ковриков и замены масла, которое сейчас стоит довольно дорого", — отметил эксперт.

Владельцам автомобилей среднего класса, таких как Lada Vesta или представители китайских брендов, подготовка машины к зиме обойдется примерно в 25-30 тысяч рублей. Однако эта сумма не включает стоимость зимних шин, которые в свою очередь варьируются от 15 до 40 тысяч рублей.

По словам Зенкевича, в регионах России подобные услуги могут стоить на 2-3 тысячи рублей дешевле. Тем не менее, цены на расходные материалы, такие как моторное масло, остаются примерно одинаковыми по всей стране.

Уточнения

Моторные масла — масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.

Все современные моторные масла состоят из базовых масел и улучшающих их свойства присадок. В качестве базовых масел обычно используют дистиллятные и остаточные компоненты различной вязкости (углеводороды), их смеси, углеводородные компоненты полученные гидрокрекингом и гидроизомеризацией, а также синтетические продукты (высокомолекулярные углеводороды, полиальфаолефины, сложные эфиры и другие).

