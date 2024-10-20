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Обзор автопроизводителей, соблюдающих экологические нормы

Будущее на колёсах: как марки автомобилей заботятся об экологии
1:01
Авто

Современные автомобили становятся всё более экологичными с каждым годом, и это требование диктуется актуальными условиями окружающей среды.

Будущее на колёсах: как марки автомобилей заботятся об экологии
Фото: freepik.com by standret, PDM

Мы выявили марки машин, наносящие наименьший вред экологии:

  1. Mercedes. Более половины легковых автомобилей этой марки соответствуют установленным экологическим нормам.
  2. BMW. Компания производит около 38 000 экологически чистых автомобилей.
  3. Audi. Выпускается примерно 27 200 автомобилей, соответствующих высоким стандартам качества.
  4. Skoda. Под этой маркой выпускается 22 800 машин, соответствующих нормам ЕВРО-6.
  5. Porsche. Элитный бренд заметно отстаёт от указанных лидеров: компания производит чуть более 12 000 подходящих автомобилей.

Также в списке можно выделить следующие марки: Land Rover, Jaguar, Nissan и Smart.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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