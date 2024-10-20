Рейтинг выгодных автомобилей для покупки

Вопрос о том, какие автомобили являются наиболее выгодными для покупки, остаётся актуальным для многих. Продажа машины может принести владельцу приличную сумму, однако не все модели могут гарантировать возврат инвестиций. Составлен рейтинг из пяти автомобилей, которые отличаются высокой остаточной стоимостью.
На четвёртой и пятой позициях расположились Kia Sportage и Honda Accord, которые также показывают достойные результаты на вторичном рынке.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Необычное название и специфический внешний вид делают растение довольно популярным. Вот несколько фактов о толстянке, которые вам, возможно, будет интересно узнать.