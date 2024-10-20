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Рейтинг выгодных автомобилей для покупки

Неожиданные находки: лучшие машины для инвестиций
1:03
Авто

Вопрос о том, какие автомобили являются наиболее выгодными для покупки, остаётся актуальным для многих. Продажа машины может принести владельцу приличную сумму, однако не все модели могут гарантировать возврат инвестиций. Составлен рейтинг из пяти автомобилей, которые отличаются высокой остаточной стоимостью.

Неожиданные находки: лучшие машины для инвестиций
Фото: Wikipedia by Kārlis Dambrāns, CC BY 2.0
  1. Huyndai Santa Fe. Эта модель не только не потеряла в цене, но и даже подорожала: автомобиль 2007 года выпуска стоит значительно больше, чем новые версии.
  2. Lexus RX. С этой машиной ситуация аналогичная: за автомобиль 2003 года придётся заплатить больше, чем за многие новые модели.
  3. Toyota Camry. Благодаря своему качеству, цена на это авто остаётся стабильной и не падает значительно после эксплуатации.

На четвёртой и пятой позициях расположились Kia Sportage и Honda Accord, которые также показывают достойные результаты на вторичном рынке.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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