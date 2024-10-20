Полезные функции современных автомобилей

Умные функции автомобилей, о которых вы не знали

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Современные автомобили наполнены множеством полезных функций, которые всего лишь недавно считались прерогативой премиум-класса. Однако многие водители порой забывают об этих возможностях. Чтобы напомнить о них, эксперты составили список наиболее значимых функций, которые могут сделать вождение более безопасным и комфортным.

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В моделях BMW доступна функция сушки тормозных дисков, что значительно облегчает задачу быстрой остановки в экстренных ситуациях. Электронный контроль устойчивости — важная система, предотвращающая возможность дорожно-транспортных происшествий и повышающая безопасность. Контроль сонливости — незаменимая функция для долгих поездок, способствующая предотвращению аварийных ситуаций. Контроль давления в шинах присутствует в каждом новом автомобиле, но водители часто не уделяют этому внимания. Адаптивное освещение салона — функция, которая делает пребывание в автомобиле более комфортным и приятным.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

