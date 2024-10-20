Полезные функции современных автомобилей

Современные автомобили наполнены множеством полезных функций, которые всего лишь недавно считались прерогативой премиум-класса. Однако многие водители порой забывают об этих возможностях. Чтобы напомнить о них, эксперты составили список наиболее значимых функций, которые могут сделать вождение более безопасным и комфортным.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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