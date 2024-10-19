Популярные японские модели на вторичном рынке

Внедорожники, покорившие рынок: что стоит за успехом японских брендов

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Несмотря на небольшое снижение продаж автомобилей класса SUV на 3,3%, эти машины по-прежнему сохраняют свою популярность в России. За первые пять месяцев текущего года на вторичном рынке было реализовано более 400 000 подержанных автомобилей. Рассмотрим самые востребованные японские модели:

Фото: youtube.com by Autosdeprimera_, CC BY 4.0

Toyota RAV4. Этот пятиместный внедорожник обладает вместительным салоном, автоматической трансмиссией и мощным двигателем объёмом 2,5 литра с 206 лошадиными силами. Продано 14 439 автомобилей. Nissan Qashqai. Этот кроссовер, который разошёлся тиражом 13 454 единицы, привлекает покупателей своей системой экономии топлива. Toyota Land Cruiser. Престижный внедорожник, являющийся усовершенствованной версией полюбившейся классики, был продан в количестве 13 036 экземпляров. Nissan X-Trail. Этот автомобиль с бензиновым двигателем доступен в двух вариантах — 2 и 2,5 литра, а его максимальная скорость достигает 180-190 км/час. На вторичном рынке продано 11 527 машин.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

