Уникальные машины, попавшие в Книгу рекордов Гиннесса

Уникальные транспортные средства, попавшие в Книгу рекордов Гиннесса

1:17 Your browser does not support the audio element. Авто

Некоторые уникальные транспортные средства стали настолько необычными, что попали в Книгу рекордов Гиннесса. Вот топ-5 из них:

Фото: flickr.com by Натан Вонг, CC BY 2.0

Газонокосилка Honda. Удивительно, но на этом сельскохозяйственном устройстве можно развить скорость до 187 км/ч, как это сделал знаменитый гонщик Пирс Уорд.

Коляска из магазина. Британец Мэтт Маккоун переоборудовал обычную тележку так, что она разгоняется до 113 км/ч. Впечатляющий пример изобретательности!

Самый маленький автомобиль в мире. С размерами всего 63,5×65,41×126,47 см, этот мини-автомобиль, созданный американцем Остином Коулсоном, действительно можно использовать для езды.

Бревно с мотором. Канадец Брайан Рид разработал бревно, оборудованное мотором мощностью всего 35 лошадиных сил. Уникальное решение!

Офисный стол. Группа умельцев создала обычный рабочий стол, который способен разогнаться до 140 км/ч. Необычное сочетание офисной мебели и скорости!

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

