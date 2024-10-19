Уникальные машины, попавшие в Книгу рекордов Гиннесса
Уникальные транспортные средства, попавшие в Книгу рекордов Гиннесса
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Некоторые уникальные транспортные средства стали настолько необычными, что попали в Книгу рекордов Гиннесса. Вот топ-5 из них:
Фото: flickr.com by Натан Вонг, CC BY 2.0
- Газонокосилка Honda. Удивительно, но на этом сельскохозяйственном устройстве можно развить скорость до 187 км/ч, как это сделал знаменитый гонщик Пирс Уорд.
- Коляска из магазина. Британец Мэтт Маккоун переоборудовал обычную тележку так, что она разгоняется до 113 км/ч. Впечатляющий пример изобретательности!
- Самый маленький автомобиль в мире. С размерами всего 63,5×65,41×126,47 см, этот мини-автомобиль, созданный американцем Остином Коулсоном, действительно можно использовать для езды.
- Бревно с мотором. Канадец Брайан Рид разработал бревно, оборудованное мотором мощностью всего 35 лошадиных сил. Уникальное решение!
- Офисный стол. Группа умельцев создала обычный рабочий стол, который способен разогнаться до 140 км/ч. Необычное сочетание офисной мебели и скорости!
Уточнения
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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