Надежные автомобили: благо или препятствие для обновления

Автомобили: надежность или необходимость обновления

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Существуют мнения, что надёжные автомобили становятся невыгодными для производителей. В последнее время рынок автомобилей пополняется качественными моделями, способными прослужить своим владельцам довольно долго.

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Это и вызывает некоторые беспокойства: зачем менять машину на новую, если старая исправно работает? Тем не менее, производители не намерены снижать качество своих изделий и продолжают стремиться к высоким стандартам, даже осознавая, что продажи падают.

Выход из этой непростой ситуации все же существует. Необходимо разработать систему льготных кредитов, акций и привлекательных бонусов, чтобы привлечь покупателей.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

