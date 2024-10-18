Эксперт рассказал о скрытых проблемах китайских авто

Сбой в работе китайских авто — тема для оживлённой дискуссии среди автомобилистов. Причём с неполадками у "китайцев" россияне сталкиваются по-прежнему часто. О том, как определить, что автомобиль в будущем доставит немало хлопот, чтобы избежать его покупки, рассказал руководитель маркетплейса ПЭК: MALL Сергей Буров.
Как пояснил эксперт, сбои в работе авто могут проявиться лишь через несколько месяцев после начала эксплуатации. Если же вовремя не обнаружить некачественные узлы и агрегаты, то можно столкнуться с аварийной ситуацией на дороге.
Одна из основных проблем, с которыми приходится иметь дело, — затяжное переключение скоростей. Это означает, что двигатель ненадлежащим образом синхронизирован с коробкой передач.
При покупке важно заранее изучить, какая в машине установлена коробка передач, а затем — осмотреть и проверить её работу. Желательно провести тест-драйв в разных режимах поездки.
Сбои в работе двигателя — тоже одна из скрытых проблем. О некорректной работе могут свидетельствовать, например, масляные пятна на поверхности двигателя.
Проблемы с покрытием кузова часто возникают через пару лет с момента начала эксплуатации авто. "Ржавчина" может возникать из-за некачественного покрытия техники на производстве. Поэтому перед покупкой важно проверить качество нанесения краски.
Автомобильная промышленность Китая (КНР) имеет длинную историю.
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