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Рейтинг автомобилей для начинающих водителей

Лучшие автомобили для начинающих: сделай правильный выбор
1:26
Авто

Приобретение автомобиля — это серьёзный шаг для любого водителя. Выбор машины для новичка и опытного автомобилиста должен отличаться. В связи с этим был составлен рейтинг самых подходящих автомобилей для начинающих водителей. Рекомендуется не тратить большие суммы на дорогие модели, поэтому в этот рейтинг вошли доступные седаны и хэтчбеки.

Лучшие автомобили для начинающих: сделай правильный выбор
Фото: flickr.com by Daniel Ramirez, CC BY 2.0

На первом месте оказалась Honda Fit 2019 года. Эта модель выделяется наличием множества полезных функций, таких как система предупреждения о столкновении и высокая экономия топлива. Цена Honda Fit также приятно удивляет.

На втором месте расположился гибридный компактный кроссовер Kia Niro 2019. Его ключевыми преимуществами являются экологичность, экономичность, динамика и система предупреждения о перекрёстном движении сзади.

Третье место занимает Kia Soul 2020 года — новая версия этого популярного автомобиля.

Четвёртое и пятое места в рейтинге отведены моделям Fiat 500 Abarth Cabrio 2019 и Honda Insight 2019. Эти автомобили славятся богатым оснащением, премиум-интерьерами и экономичным расходом топлива.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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