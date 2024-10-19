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Исследование показывает связь между разговором и авариями

Разговор за рулём: опасность, которую не стоит игнорировать
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Авто

Учёные из Великобритании провели исследование, чтобы выяснить, влияет ли разговор по громкой связи или через гарнитуру на управление транспортным средством. Результаты показали, что во время разговора концентрация водителя снижается до уровня, сравнимого с состоянием алкогольного опьянения.

Разговор за рулём: опасность, которую не стоит игнорировать
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Главный научный сотрудник лаборатории транспортных исследований Шон Хельман заявил о необходимости пересмотра законодательства, касающегося использования мобильных телефонов за рулём.

Он отметил, что даже при наличии обеих рук на руле водителю не удаётся достичь необходимой концентрации, что существенно увеличивает риск дорожных аварий. На основе полученных данных учёные призывают к запрету использования мобильных устройств во время вождения.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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