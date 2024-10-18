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Лайфхаки для удобства работы в гараже

Полезные лайфхаки для автолюбителей
2:08
Авто

Не все автовладельцы готовы доверять свои машины специалистам сервисных центров. Многие предпочитают проводить время в гараже, занимаясь ремонтом и наладкой работы автомобиля. Для таких любителей ремонта эксперты подготовили пять полезных гаражных лайфхаков.

Полезные лайфхаки для автолюбителей
Фото: commons.wikimedia.org by RG72, CC BY-SA 4.0

Клей для пластиковых изделий

Клей для пластиковых изделий должен всегда находиться под рукой в гараже. Выбор действительно качественного продукта может быть непростым. Но существует другой вариант — приготовить клей самостоятельно. Для этого нужно растворить пенопласт в бензине или растворителе. Полученная масса отлично подходит для склеивания пластиковых деталей.

Магнит для мелочей

Этот простой, но эффективный предмет поможет поддерживать порядок среди мелких металлических предметов и инструментов. Чтобы избежать случайных повреждений кузова автомобиля во время работы, рекомендуется обклеить магнит плёнкой.

Шумоизоляция автомобиля

Специалисты советуют использовать битумную гидроизоляцию вместо дорогостоящих специализированных материалов для шумоизоляции. Она отлично сочетается с металлом благодаря своей основе и обеспечивает хорошую защиту от шума.

Жидкость для мытья рук

Работая в гараже, невозможно избежать загрязнения рук, поэтому обязательно нужно иметь специальное мыло. Отличным и доступным решением станет жидкость, которую можно приготовить из хозяйственного мыла, соды и воды. Для этого нужно натереть мыло на тёрке, смешать его с содой в пропорции один к одному и залить водой. Добавляя воду постепенно, можно добиться нужной густоты. Такой раствор эффективно очищает руки от мазута и масла.

Уголок отдыха в гараже

Гараж — это не только место для автомобиля, но и уютное пространство для отдыха. Чтобы создать комфортную атмосферу, можно преобразовать старое автомобильное кресло в кресло-качалку. Эта деталь добавит уюта в ваше гаражное пространство.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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