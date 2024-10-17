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Экспорт японских автомобилей в Россию растет, но цены на них не снизятся

1:34
Авто

Согласно заявлению Министерства финансов Японии, экспорт легковых автомобилей в Россию демонстрирует тенденцию к наращиванию. В сентябре 2022 года поставки машин увеличились на 132,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, пишет интернет-издание «Подмосковье Сегодня».

Экспорт японских автомобилей в Россию растет, но цены на них не снизятся
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Однако, несмотря на рост экспорта, представители официального дилера Honda в России — АО "Аояма Моторс" — отметили, что ожидать снижения цен на японские автомобили не стоит. По их словам, на стоимость влияют такие факторы, как курс валют, логистические издержки и рост утилизационного сбора, взимаемого российским правительством. Кроме того, производители не склонны снижать отпускные цены, так как с каждым рестайлингом они улучшают свою продукцию.

Согласно экономисту Инне Литвиненко, доценту РГУ СоцТех, Япония обеспокоена тем фактом, что китайские автопроизводители практически завоевали российский рынок, в то время как до 2022 года значительную долю занимали именно японские бренды. Потеряв за последние два года существенную часть прибыли, которую могли получить на российском рынке, Япония активизировала экспорт автомобилей в нашу страну.

Таким образом, несмотря на наращивание поставок японских легковых машин в Россию, это не приведет к снижению их стоимости для российских потребителей.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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