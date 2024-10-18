Топ-10 автомобилей с высоким уровнем смертности

Рейтинг автомобилей с наибольшим числом смертельных ДТП

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Система безопасности автомобилей уже давно занимает важное место в их разработке. Эксперты проанализировали данные Страхового института дорожной безопасности и составили рейтинг автомобилей, выпущенных в период с 2013 по 2017 год. В этот список вошли модели, в которых водители и пассажиры чаще всего становились жертвами аварий.

Фото: Flickr by Shuets Udono, CC BY-SA 2.0

На первом месте в этом тревожном рейтинге оказалась Mitsubishi Mirage, с показателем 10,2 автомобиля на миллиард миль пробега, попадающих в смертельные ДТП. Следом идёт Chevrolet Corvette, на счету которого 9,8 таких автомобилей, а замыкает тройку Honda Fit с показателем 7,7.

В рейтинг также попали следующие модели:

KIA Forte (также известный как Cerato) — 7,4

Chevrolet Spark — 7,2

Subaru BRZ — 6,9

Nissan 370Z — 6,2

Nissan Versa — 6,1

KIA Rio — 5,9

Dodge Challenger — 5,8

Chevrolet Camaro — 5,5

KIA Soul — 5,3

Hyundai Veloster Turbo — 5,2

Nissan Versa (второй раз) — 5,2

Составители рейтинга отметили, что наибольшие показатели смертности наблюдаются среди спортивных автомобилей и моделей с небольшими двигателями.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

