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Топ-10 автомобилей с высоким уровнем смертности

Рейтинг автомобилей с наибольшим числом смертельных ДТП
1:34
Авто

Система безопасности автомобилей уже давно занимает важное место в их разработке. Эксперты проанализировали данные Страхового института дорожной безопасности и составили рейтинг автомобилей, выпущенных в период с 2013 по 2017 год. В этот список вошли модели, в которых водители и пассажиры чаще всего становились жертвами аварий.

Рейтинг автомобилей с наибольшим числом смертельных ДТП
Фото: Flickr by Shuets Udono, CC BY-SA 2.0

На первом месте в этом тревожном рейтинге оказалась Mitsubishi Mirage, с показателем 10,2 автомобиля на миллиард миль пробега, попадающих в смертельные ДТП. Следом идёт Chevrolet Corvette, на счету которого 9,8 таких автомобилей, а замыкает тройку Honda Fit с показателем 7,7.

В рейтинг также попали следующие модели:

  • KIA Forte (также известный как Cerato) — 7,4
  • Chevrolet Spark — 7,2
  • Subaru BRZ — 6,9
  • Nissan 370Z — 6,2
  • Nissan Versa — 6,1
  • KIA Rio — 5,9
  • Dodge Challenger — 5,8
  • Chevrolet Camaro — 5,5
  • KIA Soul — 5,3
  • Hyundai Veloster Turbo — 5,2
  • Nissan Versa (второй раз) — 5,2

Составители рейтинга отметили, что наибольшие показатели смертности наблюдаются среди спортивных автомобилей и моделей с небольшими двигателями.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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