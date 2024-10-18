Как выбрать автомобиль для начинающего водителя

Современные машины для начинающих водителей

1:02 Your browser does not support the audio element. Авто

Подбор автомобиля — задача, которая может показаться сложной даже для опытных водителей. Что же тогда делать новичкам на дороге?

Фото: freepik.com by tawatchai07, PDM

Мы подготовили рейтинг самых подходящих машин для начинающих водителей. Важно, чтобы автомобиль был современным и бюджетным. Это условие особенно актуально, ведь в начале пути не исключены небольшие царапины или даже мелкие аварии. Ремонт недорогих автомобилей не потребует от вас больших затрат. Кроме того, комфорт является важным фактором при выборе.

Современный рынок предлагает множество различных моделей, но среди фаворитов можно выделить LADA Vesta, LADA Granta, KIA Rio, Hyundai Solaris и Renault Duster. Эти автомобили отвечают всем вышеуказанным критериям.

Также необходимо, чтобы машина имела как минимум две подушки безопасности и была удобной в управлении. В конечном итоге идеальный автомобиль для каждого водителя будет разным.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

