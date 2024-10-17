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Результаты эксперимента: вождение под разные музыкальные жанры

Как музыка влияет на стиль вождения: удивительные результаты эксперимента
Авто

Каждый автолюбитель время от времени наслаждается прослушиванием музыкальных композиций во время поездок. Недавно был проведён интересный эксперимент.

Как музыка влияет на стиль вождения: удивительные результаты эксперимента
Фото: freepik.com is licensed under public domain

В ходе эксперимента решили выяснить, какой музыкальный жанр влияет на качество вождения. Добровольцам предлагали прослушать композиции из различных жанров: рэп, рок, поп и классику. Сначала участники ознакомились с музыкой, а затем проехали несколько кругов.

Первыми в плейлисте были знаменитые металлисты Slipknot. Их музыка оказалась слишком агрессивной, и многие участники испытывали трудности с плавным вождением и торможением. Следом за ними звучал Бах. Под классические мелодии движение стало невероятно плавным, а торможение происходило идеально.

Под песни популярной певицы Тейлор Свифт вождение было также практически безупречным, но с корректным торможением возникли трудности. Замыкал список хип-хоп исполнитель Кендрик Ламар, под музыку которого торможение стало наихудшим, а само вождение показало лишь средние результаты.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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