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Советы водителям по уходу за автомобилем

Полезные советы автолюбителям для вождения и комфорта
1:21
Авто

Долгий опыт вождения автомобиля раскрывает множество полезных лайфхаков, которые могут значительно упростить жизнь водителям. Мы собрали пять главных хитростей, которые стоит знать каждому автолюбителю:

Полезные советы автолюбителям для вождения и комфорта
Фото: freepik.com is licensed under public domain
  1. Выровняйте руль на 180 градусов при парковке. Эксперты утверждают, что этот трюк помогает избежать перегрева той части руля, за которую вы будете держаться. Это особенно актуально в жаркую погоду, когда автомобиль может сильно нагреваться на солнце.
  2. Лавровый лист и лимон всегда под рукой. Лавровый лист полезен для предотвращения укачивания, а лимон отлично тонизирует и снимает усталость. Достаточно разместить их в салоне, чтобы насладиться свежестью и комфортом во время поездки.
  3. Эффективное проветривание автомобиля. Чтобы быстро избавиться от неприятных запахов, откройте одно боковое окно, а на противоположной стороне несколько раз откройте дверь. Такой способ создаст сквозняк, который быстро освежит воздух в салоне.
  4. Замаскируйте мелкие царапины. Лак для ногтей — отличное средство для скрытия неглубоких царапин на кузове автомобиля. Нанесите его аккуратно на повреждённый участок, и следы станут менее заметными.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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