Советы водителям по уходу за автомобилем

Полезные советы автолюбителям для вождения и комфорта

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Долгий опыт вождения автомобиля раскрывает множество полезных лайфхаков, которые могут значительно упростить жизнь водителям. Мы собрали пять главных хитростей, которые стоит знать каждому автолюбителю:

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Выровняйте руль на 180 градусов при парковке. Эксперты утверждают, что этот трюк помогает избежать перегрева той части руля, за которую вы будете держаться. Это особенно актуально в жаркую погоду, когда автомобиль может сильно нагреваться на солнце. Лавровый лист и лимон всегда под рукой. Лавровый лист полезен для предотвращения укачивания, а лимон отлично тонизирует и снимает усталость. Достаточно разместить их в салоне, чтобы насладиться свежестью и комфортом во время поездки. Эффективное проветривание автомобиля. Чтобы быстро избавиться от неприятных запахов, откройте одно боковое окно, а на противоположной стороне несколько раз откройте дверь. Такой способ создаст сквозняк, который быстро освежит воздух в салоне. Замаскируйте мелкие царапины. Лак для ногтей — отличное средство для скрытия неглубоких царапин на кузове автомобиля. Нанесите его аккуратно на повреждённый участок, и следы станут менее заметными.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

