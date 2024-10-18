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Госдума внесла изменения в сроки обжалования штрафов за ПДД

1:15
Авто

Государственная Дума Российской Федерации официально приняла законопроект об изменении срока обжалования штрафов за нарушения ПДД. Это касается, в первую очередь постановлений, которые были выписаны накануне праздничных дней или в сами праздники.

Госдума внесла изменения в сроки обжалования штрафов за ПДД
Фото: freepik.com by wirestock, PDM

Как пояснил депутат от ЛДПР Ярослав Нилов, данная инициатива направлена на защиту прав водителей, которые ранее были лишены возможности обжаловать штраф в такие периоды.

Напомним, что новогодние каникулы в 2023–2024 гг. длились 9 дней (с 31 декабря по 8 января включительно), что делало обжалование выписанных постановлений собственниками невозможным.

Новые же изменения направлены на внесение коррективов в действующую статью 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Теперь все владельцы транспортных средств могут подавать жалобы в точение 10 дней после вручения штрафа или получения копии документа на руки. К слову, на данный момент, если последний день обжалования выпадает на праздничный день, то его действие не пролонгируется.

Уточнения

Водительское удостоверение — документ, подтверждающий право на управление транспортных средств различных категорий .
Выдача документа регулируется государственным законодательством и международными соглашениями. Для получения водительского удостоверения необходимо соответствовать возрастным и медицинским критериям, а также успешно сдать экзамены в специализированных уполномоченных органах.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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