Очистка лобового стекла без разводов: простой метод для автовладельцев

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При эксплуатации автомобиля кузов и стекла неизбежно загрязняются из-за различных внешних факторов, таких как пыль, грязь, сок растений и битум. Обычная мойка способна устранить большую часть загрязнений, но некоторые пятна, особенно на лобовом стекле, могут остаться, несмотря на все усилия. К ним относятся сок растений, следы от технических жидкостей и битумные пятна. Мастер по детейлингу предложил простой и доступный способ решения этой проблемы.

Фото: unsplash.com by Ezra Jeffrey, PDM

Одним из эффективных способов борьбы со стойкими загрязнениями является использование специализированных средств для очистки стекол, которые продаются в магазинах. Однако такие составы могут быть дорогими, что заставляет некоторых водителей искать альтернативы. Часто в качестве заменителей применяются керосин, высокооктановый бензин, растворители или уайт-спирит. Эти вещества действительно могут убрать загрязнения, но они оставляют масляные разводы на стекле, которые при попадании света создают блики, что может привести к ухудшению видимости и даже к ДТП.

Мастер по детейлингу предлагает более безопасное и простое решение — использование серой глины. Эта субстанция, которую легко найти в средней полосе России, быстро и эффективно удаляет стойкие загрязнения со стекол и кузовных элементов автомобиля. Для очистки достаточно нанести глину на загрязненную поверхность, оставить на несколько минут, а затем смыть водой под высоким давлением.

Тем, кто не имеет возможности найти глину в природе, можно приобрести её в магазине. Небольшого количества будет достаточно для нескольких применений, и это станет более экономичным вариантом по сравнению с автомобильной химией.

Уточнения

Автомобильный детейлинг (англ. auto detailing), чаще сокращаемый до детейлинг — комплекс операций по тщательному и полному уходу за автомобилем.



