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Какие кроссоверы Hyundai доступны для покупки в России в 2024 году

2:53
Авто

Автоэксперты изучили линейку доступных автомобилей Hyundai в России и представило обзор наиболее бюджетных моделей.

Какие кроссоверы Hyundai доступны для покупки в России в 2024 году
Фото: Wikipedia by Alexander Migl, CC BY-SA 4.0

Hyundai Creta (2022)

Комплектация: Lifestyle
Двигатель: 1,6 л, 123 л.с. (бензин)
Цена: 2 150 000 руб. (с учетом скидок)
Описание: Второе поколение популярного кроссовера с передним приводом и автоматической трансмиссией. Включает климат-контроль, датчики давления в шинах, запуск с кнопки, парктроники, камера заднего вида и помощь при старте на подъеме. В подарок — аксессуары и бесплатное ТО-5.

Hyundai Elantra (2024)

Комплектация: Luxe
Двигатель: 1,5 л, 115 л.с. (бензин)
Цена: 2 365 000 руб. (с учетом скидок)
Описание: Седан седьмого поколения после рестайлинга. Оснащен передним приводом и бесступенчатой коробкой передач. Включает адаптивный круиз-контроль, системы предотвращения столкновений и удержания полосы, а также мониторинг усталости водителя.

Hyundai i20 (2023)

Комплектация: Prime
Двигатель: 1,4 л, 100 л.с. (бензин)
Цена: 2 650 000 руб. (с учетом скидок)
Описание: Компактный хэтчбек с автоматической коробкой и передним приводом. Включает бесключевой доступ, беспроводную зарядку, камеру заднего вида, круиз-контроль, датчики дождя и света. Гарантия — один год.

Hyundai Mufasa (2023)

Комплектация: DLX
Двигатель: 2,0 л, 160 л.с. (бензин)
Цена: 2 693 000 руб. (с учетом скидок)
Описание: Кроссовер с передним приводом и автоматической трансмиссией. Включает выбор режимов вождения, системы предотвращения столкновений, слежения за разметкой, мониторинга периметра и распознавания знаков. Гарантия — 100 000 км пробега.

Hyundai Tucson (2024)

Комплектация: Travel
Двигатель: 2,0 л, 150 л.с. (бензин)
Цена: 2 964 000 руб. (с учетом скидок)
Описание: Полноприводный кроссовер четвертого поколения с автоматической трансмиссией. Включает двухзонный климат-контроль, дистанционный запуск, голосовое управление, обогрев всех сидений и форсунок. Гарантия — до пяти лет на некоторые узлы.

Уточнения

Hyundai (кор. 현대?, 現代? хёндэ́) — корейский чеболь (конгломерат), основанный Чон Чжу-ёном. После Азиатского финансового кризиса компания передала в особые подразделения большинство видов бизнеса, в том числе: «Hyundai Motor Group», «Hyundai Department Store Group» и «Hyundai Heavy Industries Group». Название «Hyundai» происходит от синокорейского слова 現代, что означает «современность».
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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