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Почему цепи ГРМ на современных авто выходят из строя раньше срока

2:23
Авто

Руководитель отдела оценки колесной техники ГК "Альфа-Лизинг" Валерий Антюфьев о проблемах с цепным приводом газораспределительного механизма (ГРМ) у ряда автомобилей. Цепной привод, который используется в большинстве современных двигателей, сегодня имеет меньший ресурс, чем раньше. Например, у европейских машин средний ресурс цепи ГРМ составляет около 150 тысяч километров, а у китайских автомобилей — около 100 тысяч километров. Стоимость замены цепи также значительно выше, чем замена ремня ГРМ.

Почему цепи ГРМ на современных авто выходят из строя раньше срока
Фото: freepik.com by peoplecreations, PDM

Эксперт отметил, что ресурс цепи ГРМ является показателем её качества, и хотя 100 тысяч километров можно считать минимальной нормой, многие цепи начинают изнашиваться гораздо раньше. Так, у двигателя 1.4 TSI от Volkswagen, устанавливаемого на модели Tiguan и Skoda Octavia, цепь могла растягиваться уже на пробеге в 60 тысяч километров, что приводило к несогласованности работы ГРМ и могло вызвать серьёзные поломки. В более поздних версиях двигателя проблему исправили, увеличив ресурс цепи до 120 тысяч километров.

Другой проблемный двигатель — это 1.2 TFSI от VAG, где цепь ГРМ рассчитана всего на 50 тысяч километров. Этот мотор мощностью 110 лошадиных сил устанавливался на Audi A3 и также часто вызывал проблемы с цепным приводом.

SsangYong Actyon после рестайлинга получил двигатель объёмом 2,0 литра мощностью 149 лошадиных сил, но ресурс цепи ГРМ у него составлял всего 70 тысяч километров, что также недостаточно для современных стандартов.

Российские автомобили также сталкиваются с проблемами цепного привода. УАЗ, оснащённый двигателем ЗМЗ-409 (2,7 литра), был известен тем, что цепь ГРМ могла выходить из строя уже после 30-40 тысяч километров пробега, хотя она была рассчитана на 80 тысяч километров. Однако с 2018 года эта проблема была решена заменой пластинчатой цепи на втулочно-роликовую.

Уточнения

Ремень газораспределительного механизма (также сокр. «ремень ГРМ») — компонент поршневого двигателя для синхронизации вращения коленвала и распределительного вала, зубчатый ремень (также называемого кулачкового ремня), либо цепь газораспределительного механизма, либо набор зубчатых колес. Синхронизация валов гарантирует, что клапаны двигателя открываются и закрываются в нужное время в зависимости от положения поршней.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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