Сегмент SUV продемонстрировал значительный рост как по сравнению со вторым кварталом 2024 года, так и год к году. По итогам третьего квартала средняя стоимость подержанных кроссоверов и внедорожников достигла 1,65 млн рублей, увеличившись на 16,9% по сравнению со вторым кварталом и на 12,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эти данные предоставили аналитики "Авито Авто".
В общей структуре продаж автомобилей с пробегом доля сегмента SUV составила 26,88%. Лидером среди брендов по продажам стала Toyota с долей 7,19% на российском рынке. Следом идут Lada (7,06%) и Hyundai (7,04%). В топ-5 по продажам также вошли Nissan (6,62%) и Kia (6,49%).
Самые продаваемые модели SUV в третьем квартале 2024 года включают в себя:
Hyundai (кор. 현대?, 現代? хёндэ́) — корейский чеболь (конгломерат), основанный Чон Чжу-ёном. После Азиатского финансового кризиса компания передала в особые подразделения большинство видов бизнеса, в том числе: «Hyundai Motor Group», «Hyundai Department Store Group» и «Hyundai Heavy Industries Group». Название «Hyundai» происходит от синокорейского слова 現代, что означает «современность».
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