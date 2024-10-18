Самые популярные кроссоверы с пробегом в 2024 году: кто в топе

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Сегмент SUV продемонстрировал значительный рост как по сравнению со вторым кварталом 2024 года, так и год к году. По итогам третьего квартала средняя стоимость подержанных кроссоверов и внедорожников достигла 1,65 млн рублей, увеличившись на 16,9% по сравнению со вторым кварталом и на 12,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эти данные предоставили аналитики "Авито Авто".

Фото: Wikipedia by Kirill Borisenko, CC BY-SA 4.0

В общей структуре продаж автомобилей с пробегом доля сегмента SUV составила 26,88%. Лидером среди брендов по продажам стала Toyota с долей 7,19% на российском рынке. Следом идут Lada (7,06%) и Hyundai (7,04%). В топ-5 по продажам также вошли Nissan (6,62%) и Kia (6,49%).

Самые продаваемые модели SUV в третьем квартале 2024 года включают в себя:

Lada 4x4 ("Нива") — 5,40% продаж, средняя цена 349 000 рублей. Chevrolet Niva — 3,45%, средняя цена 495 000 рублей. Kia Sportage — 3,17%, средняя цена 1 690 000 рублей. Toyota RAV4 — 2,51%, средняя цена 2 200 000 рублей. Volkswagen Tiguan — 2,27%, средняя цена 1 856 000 рублей. Nissan Qashqai — 2,07%, средняя цена 1 300 000 рублей. Renault Duster — 2,05%, средняя цена 1 199 000 рублей. BMW X5 — 1,97%, средняя цена 3 500 000 рублей. Hyundai Santa Fe — 1,89%, средняя цена 2 200 000 рублей. Nissan X-Trail — 1,84%, средняя цена 1 550 000 рублей.

Уточнения

Hyundai (кор. 현대?, 現代? хёндэ́) — корейский чеболь (конгломерат), основанный Чон Чжу-ёном. После Азиатского финансового кризиса компания передала в особые подразделения большинство видов бизнеса, в том числе: «Hyundai Motor Group», «Hyundai Department Store Group» и «Hyundai Heavy Industries Group». Название «Hyundai» происходит от синокорейского слова 現代, что означает «современность».



