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Самые популярные кроссоверы с пробегом в 2024 году: кто в топе

2:27
Авто

Сегмент SUV продемонстрировал значительный рост как по сравнению со вторым кварталом 2024 года, так и год к году. По итогам третьего квартала средняя стоимость подержанных кроссоверов и внедорожников достигла 1,65 млн рублей, увеличившись на 16,9% по сравнению со вторым кварталом и на 12,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эти данные предоставили аналитики "Авито Авто".

Самые популярные кроссоверы с пробегом в 2024 году: кто в топе
Фото: Wikipedia by Kirill Borisenko, CC BY-SA 4.0

В общей структуре продаж автомобилей с пробегом доля сегмента SUV составила 26,88%. Лидером среди брендов по продажам стала Toyota с долей 7,19% на российском рынке. Следом идут Lada (7,06%) и Hyundai (7,04%). В топ-5 по продажам также вошли Nissan (6,62%) и Kia (6,49%).

Самые продаваемые модели SUV в третьем квартале 2024 года включают в себя:

  1. Lada 4x4 ("Нива") — 5,40% продаж, средняя цена 349 000 рублей.
  2. Chevrolet Niva — 3,45%, средняя цена 495 000 рублей.
  3. Kia Sportage — 3,17%, средняя цена 1 690 000 рублей.
  4. Toyota RAV4 — 2,51%, средняя цена 2 200 000 рублей.
  5. Volkswagen Tiguan — 2,27%, средняя цена 1 856 000 рублей.
  6. Nissan Qashqai — 2,07%, средняя цена 1 300 000 рублей.
  7. Renault Duster — 2,05%, средняя цена 1 199 000 рублей.
  8. BMW X5 — 1,97%, средняя цена 3 500 000 рублей.
  9. Hyundai Santa Fe — 1,89%, средняя цена 2 200 000 рублей.
  10. Nissan X-Trail — 1,84%, средняя цена 1 550 000 рублей.

Уточнения

Hyundai (кор. 현대?, 現代? хёндэ́) — корейский чеболь (конгломерат), основанный Чон Чжу-ёном. После Азиатского финансового кризиса компания передала в особые подразделения большинство видов бизнеса, в том числе: «Hyundai Motor Group», «Hyundai Department Store Group» и «Hyundai Heavy Industries Group». Название «Hyundai» происходит от синокорейского слова 現代, что означает «современность».
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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