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Большинство немецких водителей готовы пересесть на китайские автомобили

2:04
Авто

На фоне обсуждений о защите европейского автопрома от китайской экспансии, немецкий автоклуб ADAC провел опрос, выявивший, что большинство немецких водителей готовы рассмотреть покупку китайского автомобиля. Исследование показало, что около 60% респондентов открыты к такому выбору, причем молодые водители проявляют наибольший интерес, а старшее поколение относится к китайским автомобилям более скептически. Основными мотивами, побуждающими водителей рассматривать покупку машин из Китая, стали доступная цена (83%), передовые технологии (55%) и привлекательный дизайн (37%).

Большинство немецких водителей готовы пересесть на китайские автомобили
Фото: commons.wikimedia.org by Navigator84, CC BY-SA 4.0

При этом, около 40% опрошенных выразили беспокойство из-за недостаточной развитости дилерской сети, а 39% — из-за сомнений в качестве автомобилей. Также 26% респондентов отметили возможные риски утечки данных в китайских машинах с высоким уровнем сетевого подключения. Эти опасения связаны с увеличением количества встроенных технологий, которые требуют постоянного обмена данными.

Интересно, что аналогичные мотивы наблюдаются и среди российских автолюбителей, как показало исследование, проведенное Автостатом и Drive2. Российские водители также ценят китайские автомобили за их хорошее оснащение (65%), дизайн (55%) и соотношение цены и качества (48%). Однако, отсутствие альтернатив на рынке в России затрудняет выбор, что отметили 50% опрошенных.

Несмотря на активное проникновение китайских брендов на немецкий рынок, их доля остается незначительной — всего 1,2% от новых регистраций в 2023 году. Китайские производители пока уступают американским электрокарам Tesla, продажи которых значительно превышают показатели китайских брендов.

Уточнения

Электромобиль — автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями с питанием от независимого источника электроэнергии (аккумуляторов, топливных элементов, конденсаторов и т. п.). Электромобиль следует отличать от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания и электрической передачей.
Электромобиль является одним из видов электротранспорта.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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