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Что делать, если инспектор зовет в машину до оформления протокола

Авто

Водителям стоит быть настороже, если инспектор ДПС предлагает сесть в патрульный автомобиль до составления протокола. Это может указывать на попытку договориться о взятке, предупреждает автоэксперт. По закону, для составления протокола инспектору достаточно водительских прав и свидетельства о регистрации транспортного средства. Приглашение водителя в машину до оформления документов может быть подозрительным и говорить о недобросовестных намерениях сотрудника. Основная причина для беспокойства — возможная провокация на взятку.

Что делать, если инспектор зовет в машину до оформления протокола
Фото: openverse by Ilya Plekhanov, CC BY-SA 4.0

Журнал также отмечает, что несмотря на наличие видеорегистраторов у экипажей ГАИ, некоторые инспекторы могут отключать их, ссылаясь на технические неполадки. Еще один из способов намекнуть на взятку — манипуляции с магнитолой в патрульной машине, когда инспектор может касаться кнопок с цифрами, указывая на предполагаемую сумму. Водителям напоминают, что дача взятки по УК РФ может повлечь за собой штраф до 500 000 рублей, исправительные работы или даже лишение свободы.

Уточнения

Взя́тка — принимаемые должностным лицом (взя́точник) материальные ценности (предметы, деньги, услуги, иная имущественная выгода) за действия (либо бездействие) в интересах взяткода́теля или третьего лица, которые должностное лицо имеет право либо обязано совершить, с целью ускорить решение вопроса или решить его в положительном ключе, либо за совершение незаконных действий, то есть действий или бездействия, которые это лицо не может или не должно совершить в силу закона или своего служебного положения.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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