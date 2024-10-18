Как нейросети помогут решить проблему водителей-дальнобойщиков

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К коммерческим грузоперевозкам на полностью автономных грузовиках планируют перейти уже к 2030 году, и активное развитие этой технологии может начаться в ближайшие два-три года. По мнению вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина, это направление станет ключевым ответом на глобальную проблему нехватки водителей-дальнобойщиков, что особенно актуально для России. Недавнее исследование ИСПИ РАН подтверждает эту проблему: более 68% транспортных компаний сталкиваются с дефицитом кадров, и у четверти компаний нехватка водителей превышает 30%. В 2023 году грузовики простаивали в среднем по 47 дней из-за отсутствия водителей.

Фото: wikipediа by Scania, CC BY-SA 4.0

Компания "Яндекс" уже сделала первые шаги в этой сфере, успешно выполнив тестовую доставку автономным грузовиком по маршруту Москва — Тула. Грузовик, основанный на китайской платформе Shacman X6000, прошёл дистанцию по трассе М-4 "Дон". В будущем "Яндекс" планирует регулярные рейсы, включая ночные, что станет важным этапом для обучения нейросетей, управляющих поведением автономного транспорта. Эти системы работают с помощью сенсоров (лидары, радары, камеры) и высокоточных HD-карт, которые содержат детализированные данные о дорожной инфраструктуре.

Автономный транспорт может значительно повысить эффективность перевозок, улучшить безопасность на дорогах и решить проблему нехватки кадров. На первом этапе главная задача — накопление данных для дальнейшего обучения нейросетей.

Уточнения

Логи́стика — совокупность организационно-управленческих и производственно-технологических процессов по эффективному обеспечению организации движения материальных и иных ресурсов.

Более широкое определение логистики трактует её как учение о планировании, управлении и контроле движения материальных, информационных и финансовых ресурсов в различных системах.



