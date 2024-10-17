Эксперты выяснили, как в Германии относятся к китайским автомобилям: оказалось, у немцев и россиян много общего

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Около 60% водителей в Германии рассматривают возможность покупки китайских автомобилей, выяснили эксперты ADAC, опросив более тысячи автовладельцев по всей ФРГ. Результаты публикует 110 km. ru.

Фото: commons.wikimedia.org by Leonhard Lenz, PDM

Исследователи отметили, что молодые немцы заинтересованы в приобретении авто из КНР больше, чем люди старшего возраста. При этом молодёжь в основном называла в качестве желаемых моделей электрокары, а не машины с бензиновым двигателем.

Главным доводом в пользу китайских авто для немцев является их низкая цена (83% опрошенных). Также жителей Германии привлекают передовые технологии (55%) и красивый дизайн (37%).

В качестве факторов, отталкивающих от покупки китайских марок, немецкие автолюбители назвали неразвитую дилерскую сеть (40%) и сомнительное качество автомобилей (39%). Ещё 26% опрошенных опасаются утечки персональных данных при пользовании китайской машиной.

В сентябре Автостат и Drive2 провели аналогичный опрос среди россиян. Оказалось, у водителей из РФ много общего с немцами: они выбирают китайские автомобили за хорошее оснащение (65%), красивый дизайн (55%) и соотношение цены и качества (48%). При этом отечественные автолюбители назвали ещё один фактор — отсутствие альтернативы на российском авторынке.

В Германии растёт объём продаж китайских автомобилей, однако их доля остаётся низкой из-за широкого выбора брендов на немецком авторынке. В 2023 году в ФРГ на машины из КНР пришлось только 1,2% процента новых регистраций.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

