Рейтинг автомобилей с долгим сроком владения

Автомобили, которые становятся членами семьи

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Для многих автолюбителей автомобиль — это не просто транспортное средство, а нечто большее.

Фото: freepik.com by standret, PDM

Вот рейтинг самых популярных автомобилей, владельцы которых не расстаются с ними более 10 лет. В этот список вошли только машины японских производителей, таких как Toyota, Honda и Subaru. Интересно, что три позиции в рейтинге заняли автомобили марки Toyota.

Лидером рейтинга стал Toyota Highlander, от которого 18,5 % первых владельцев не отказываются более 15 лет. На втором месте находится гибрид Toyota Prius, с 16,2 % владельцев, а замыкает тройку лидеров Toyota Sienna с 16,1 %.

Четвёртое и пятое места занимают Honda Pilot и Toyota Tundra. Эти автомобили надёжно служат своим владельцам, которые не спешат их продавать: 15,3 % и 14,1 % соответственно.

Рейтинг продолжают Toyota Sequoia (13,5 %), Toyota Tacoma (13,4 %), Honda Odyssey (12,6 %), Honda CR-V (12,4 %) и Subaru Forester (12,1 %).

Стоит отметить, что если рассматривать бренды в целом, то чаще всего машины, находящиеся у одного владельца более 10 лет, принадлежат Toyota, Honda, Subaru, Hyundai, Nissan, KIA, GMC, Volkswagen, Chevrolet и Mercedes-Benz.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

