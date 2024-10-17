Советы по вождению в условиях тумана

Как избежать аварии в условиях плохой видимости

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Туман на дороге — это серьёзная угроза для водителей. Вот полезные советы о том, как вести себя на дороге в условиях плохой видимости.

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Включите освещение

В условиях тумана крайне важно сделать свой автомобиль максимально заметным. Включите ближний свет фар и противотуманные фары — это поможет обозначить вашу машину на дороге. Дальние фары не рекомендуется включать, так как они могут ослепить встречных водителей и не принесут желаемого эффекта. Противотуманные фары установлены в нижней части бампера, что позволяет их свету не слепить других автомобилистов, но при этом обеспечивать видимость на больших расстояниях. Если ваш автомобиль не оборудован противотуманными фарами, дополнительно к ближнему свету включите аварийную сигнализацию.

Категорически запрещено двигаться на большой скорости

Во время тумана движение с разрешённой скоростью недопустимо. Выберите такую скорость, которая позволит вам мгновенно остановить автомобиль в случае необходимости.

Не выходите из автомобиля посреди дороги

Если вам нужно остановиться, старайтесь не делать это на обочине. Лучше найдите съезд на второстепенную дорогу и сверните туда. Если из-за тумана образовалась пробка, ни в коем случае не выходите из машины — это может быть смертельно опасно.

Соблюдайте правильную дистанцию

Правильная дистанция во время тумана имеет ключевое значение. Старайтесь держаться на достаточном удалении от впереди идущего автомобиля, но не теряйте его из виду. Это поможет вам лучше ориентироваться на дороге, особенно в случае затора или возникновения препятствий.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

