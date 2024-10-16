Зачем нужна зимняя резина и почему её нельзя игнорировать

2:36 Your browser does not support the audio element. Авто

Приближается зима, а это значит, что пора позаботиться о смене летней резины на зимнюю. Многие автовладельцы нередко пренебрегают этой сезонной сменой и продолжают использовать всесезонную или летнюю резину даже в холодную пору. Однако это может быть чревато серьёзными последствиями. Рассмотрим, почему именно зимняя резина должна стать вашим приоритетом.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Повышенная безопасность

Зимняя резина существенно отличается от летней по своим эксплуатационным характеристикам. Она имеет специальный состав резиновой смеси, обеспечивающий повышенное сцепление с заснеженной или обледенелой дорогой. Уникальный рисунок протектора с большим количеством ламелей (мини-ламелей) также увеличивает сцепление и управляемость автомобиля в зимних условиях.

На скользких, заснеженных или обледенелых участках дороги автомобиль с летними или всесезонными шинами может неожиданно потерять управляемость и стать причиной аварии. Зимняя резина значительно снижает риск попадания в подобные критические ситуации.

Улучшенная проходимость

Благодаря специальному составу резиновой смеси и рисунку протектора, зимние шины демонстрируют высокую проходимость даже в глубоком снегу. Они легко преодолевают заснеженные участки дороги, где автомобиль на летней резине может застрять.

Более длительный срок службы

Использование зимней резины только в зимнее время года продлевает срок ее службы. Летняя и всесезонная резина, эксплуатируемая круглогодично, быстрее изнашивается. Таким образом, смена резины дважды в год позволяет существенно экономить на ее замене.

Повышение комфорта и управляемости

Поездки на зимней резине зимой ощутимо комфортнее и безопаснее. Автомобиль лучше держит дорогу, реагирует на повороты руля и торможение, что делает вождение более уверенным и приятным.

Экономия на штрафах

В ряде стран использование зимней резины в холодное время года является обязательным. Несоблюдение этого требования влечет за собой серьезные штрафы. Поэтому своевременная смена резины поможет избежать ненужных расходов.

Переход на зимнюю резину — разумное решение, которое обеспечивает повышенную безопасность, комфорт и экономию. Не стоит пренебрегать этой несложной, но жизненно важной процедурой.