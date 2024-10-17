Важные вещи, которые нужно держать в автомобиле

Автомобильная безопасность: жизненно важные вещи, которые должны быть с вами

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Покупка автомобиля стала более доступной, чем когда-либо. Будь вы новичок за рулём или опытный водитель, важно знать, какие предметы необходимо иметь в машине. Они окажутся незаменимыми в неожиданных ситуациях.

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Аптечка. Не стоит объяснять, что аптечка должна быть в вашем автомобиле. Она содержит всё необходимое для оказания первой помощи. В дороге никогда не знаешь, с чем столкнёшься.

Аварийный знак. Хотя этот предмет обычно входит в стандартную комплектацию, если его нет, обязательно приобретите и положите в багажник. Согласно правилам дорожного движения, аварийный знак заменяет "аварийку" и предупреждает других водителей о вашей неисправной машине.

Огнетушитель. Если у вас есть огнетушитель, регулярно проверяйте его работоспособность. Это может спасти не только вашу машину, но и жизнь.

Фонарик. У большинства людей есть фонарик на смартфоне, но гораздо удобнее использовать автономный фонарик для осмотра автомобиля в тёмное время суток. К тому же его цена довольно низка.

Запас воды. Рекомендуется всегда держать в автомобиле запас воды. Она может пригодиться в любое время, особенно в летний сезон.

Набор инструментов. Вам не нужно возить с собой весь набор инструментов, но желательно иметь хотя бы домкрат, пару ключей и несколько отвёрток.

Буксировочный трос. Ещё один необходимый предмет в вашем багажнике.

Если у вас нет запасного колеса, лучше всего иметь компрессор или насос.

Все перечисленные вещи займут немного места, но в трудной ситуации вы не будете чувствовать себя беспомощным и сможете помочь другим водителям.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

