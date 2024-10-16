Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бананы и картофель дорожают: что происходит на рынке продуктов?
Избавляемся от слизней в саду: простые и эффективные методы борьбы
Средиземноморский томатный соус: идеален для пиццы, пасты, мяса или рыбы
Как заботиться о коже в зоне декольте: простые шаги к идеальному уходу
Нападающий Морозов прервал контракт с "Витязем"
В США раскрылся секрет стойкости летучих мышей к коронавирусу
Секреты вкусной лапши: от выбора ингредиентов до идеального результата
Минсельхоз отказался от вмешательства в ценообразование на масло
Обыкновенное чудо: как лимонная кислота помогает домашним цветам цвести пышнее

Советы по уходу за шинами

Топ-советы по уходу за шинами от экспертов
1:26
Авто

Заботиться о шинах — значит заботиться о своей безопасности и комфорте на дороге. Хорошие шины — это основа безопасной езды, но даже самый дорогой комплект не защищён от повреждений. К счастью, аккуратная манера вождения может значительно продлить срок службы резины. Эксперты по экстремальному вождению делятся полезными советами, как избежать проблем с шинами.

Топ-советы по уходу за шинами от экспертов
Фото: Wikipedia by Stiopa, CC BY-SA 3.0

Проблемы с боковыми порезами

Наверняка каждому из нас случалось задеть шину сбоку колеса. Такие повреждения, как правило, происходят не случайно, а из-за ошибок водителей. По словам экспертов, порезы чаще всего возникают из-за привычки парковаться слишком близко к бордюру. Также боковые повреждения могут возникнуть на поворотах. К сожалению, такие шины в большинстве случаев невозможно восстановить.

Ямы и неровности на дороге

Одна из основных проблем, с которой сталкиваются водители, — это ямы и кочки на дорогах. Если вам приходится ездить по плохому дорожному покрытию, лучше не спешить и двигаться медленно и осторожно, чтобы избежать повреждений.

Дрифтинг и его последствия

Любовь к дрифтингу может обернуться частыми заменами шин. Если вам нравится резко тормозить и стартовать, готовьтесь к тому, что шины вашего автомобиля долго не протянут.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Перекупщик разъяснил, почему нельзя отдавать автомобиль в трейд-ин
Авто
Перекупщик разъяснил, почему нельзя отдавать автомобиль в трейд-ин Аудио 
Лучшие осенние рецепты из тыквы: простые и невероятно вкусные
Садоводство, цветоводство
Лучшие осенние рецепты из тыквы: простые и невероятно вкусные Аудио 
Квашеная капуста по народным приметам: когда и как готовить
Еда и рецепты
Квашеная капуста по народным приметам: когда и как готовить
Популярное
Яблоки будут наливаться год за годом, если ухаживать за яблонями так, как рассказала агроном Селиванова

Как выбрать сорт яблони для плодового сада, как правильно делать обрезку яблонь, рассказала глава КФХ "Сад мечты", агроном Анастасия Селиванова.

Яблоки будут наливаться год за годом, если ухаживать за яблонями так, как рассказала агроном Селиванова
Простой способ, как удобрить и омолодить герань
Простой способ, как удобрить и омолодить герань
Французский тыквенный суп: спустя сутки он становится лишь вкуснее и нежнее
Сводка с фронта: Запад заявил, что потери ВСУ — 1,8 млн человек, зачем Киев придумал байку про бойцов из КНДР
Ка-52М "Аллигатор". Современный российский ударный вертолёт в деле Дмитрий Плотников На Украине отреагировали на план Зеленского: за победу не пьют уже даже бомжи под наливайками Любовь Степушова Тайные пункты плана Зеленского: это ракетно-диверсионный ультиматум Олег Володин
Восхитительное тыквенное печенье: такое же полезное, как и вкусное
Можно ли будить кота, когда он дремлет? Рекомендации владельцам
Как сеять томаты под зиму. Никaкиx зaбот c paccaдой по весне
Как сеять томаты под зиму. Никaкиx зaбот c paccaдой по весне
Последние материалы
Минсельхоз отказался от вмешательства в ценообразование на масло
Обыкновенное чудо: как лимонная кислота помогает домашним цветам цвести пышнее
Самые надёжные моторы для кроссоверов с пробегом от 150 тысяч
Заводим енота: плюсы и минусы
Преимущества вазелина: избавляемся от сухости кожи быстро и легко
Врач раскрыла, кому нельзя пить кефир
На могиле певца Александра Градского спустя три года установили памятник
Археологи раскрыли тайны католических миссий в горах Крыма
Домашний кебаб: 5 ключевых секретов, чтобы повторить успех восточных поваров
Зачем нужна зимняя резина и почему её нельзя игнорировать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.