Советы по уходу за шинами

Топ-советы по уходу за шинами от экспертов

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Заботиться о шинах — значит заботиться о своей безопасности и комфорте на дороге. Хорошие шины — это основа безопасной езды, но даже самый дорогой комплект не защищён от повреждений. К счастью, аккуратная манера вождения может значительно продлить срок службы резины. Эксперты по экстремальному вождению делятся полезными советами, как избежать проблем с шинами.

Фото: Wikipedia by Stiopa, CC BY-SA 3.0

Проблемы с боковыми порезами

Наверняка каждому из нас случалось задеть шину сбоку колеса. Такие повреждения, как правило, происходят не случайно, а из-за ошибок водителей. По словам экспертов, порезы чаще всего возникают из-за привычки парковаться слишком близко к бордюру. Также боковые повреждения могут возникнуть на поворотах. К сожалению, такие шины в большинстве случаев невозможно восстановить.

Ямы и неровности на дороге

Одна из основных проблем, с которой сталкиваются водители, — это ямы и кочки на дорогах. Если вам приходится ездить по плохому дорожному покрытию, лучше не спешить и двигаться медленно и осторожно, чтобы избежать повреждений.

Дрифтинг и его последствия

Любовь к дрифтингу может обернуться частыми заменами шин. Если вам нравится резко тормозить и стартовать, готовьтесь к тому, что шины вашего автомобиля долго не протянут.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

