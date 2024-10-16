Двигатели для кроссоверов: рейтинг надёжных моделей

Самые надёжные моторы для кроссоверов с пробегом от 150 тысяч

1:27 Your browser does not support the audio element. Авто

Одним из ключевых факторов при выборе автомобиля является надёжность и ремонтопригодность двигателя.

Фото: freepik.com by peoplecreations, PDM

Составлен рейтинг ТОП-5 самых надёжных моторов для кроссоверов с пробегом более 150 тысяч километров. Лидером списка стал двигатель R20 от Honda CR-V, который способен проехать без капитального ремонта более 500 000 километров.

Второе место занял Mitsubishi Outlander с мотором 4B11, обеспечивающим ресурс более 450 000 километров без вмешательств.

Третью строчку рейтинга занял 2,0-литровый двигатель 1-AZ от Toyota RAV4, который в среднем способен проехать 400 000 километров.

Четвёртое место заслуженно занимает Suzuki J20A, устанавливавшийся на легендарную Grand Vitara. Единственный недостаток — это повышенный расход масла, но в остальном двигатель стабильно служит до 350 000 километров.

Замыкает пятёрку лидеров MR20 от Nissan Qashqai и Nissan X-Trail, чей ресурс составляет 300 000-350 000 километров.

Автовладельцам стоит помнить: ключ к долговечной и стабильной работе двигателя — это качественное топливо и регулярное техническое обслуживание.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

