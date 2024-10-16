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Снял дверь и ушёл: у жителя Керчи угнали раритетную Чайку стоимостью десятки миллионов рублей

0:46
Авто

В ночь на 15 октября в Керчи злоумышленники похитили у местного жителя раритетный автомобиль "Чайка". Угон произошёл после того, как владелец снял с машины дверь и ушёл домой, пишут argumenti.ru.

Снял дверь и ушёл: у жителя Керчи угнали раритетную Чайку стоимостью десятки миллионов рублей
Фото: flickr.com by Музей техники Вадима Задорожного, CC BY-SA 2.0

Накануне хозяин "Чайки" решил отремонтировать водительскую дверь, для чего требовался демонтаж узла. Машина простояла открытой недолго: ночью посторонние лица угнали транспортное средство.

Обнаружив утром пропажу, керчанин обратился в полицию, где написал заявление об угоне. Правоохранители вскоре обнаружили автомобиль в одном из дворов. По подозрению в угоне задержаны двое молодых людей. Теперь им грозит тюремное заключение.

Уточнения

«Чайка» — название ряда моделей легковых автомобилей Горьковского автозавода.

Угон автомобиля — завладение автомобилем против воли его владельца с целью хищения, из хулиганских побуждений, для совершения преступления или иных целей.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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