Советы по эксплуатации турбины: как избежать дорогостоящего ремонта

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Турбина автомобиля часто выходит из строя из-за неправильных условий эксплуатации и некачественного обслуживания, рассказал директор департамента сервиса и запасных частей "Авилон Tank" Игорь Боярский.

Фото: Own work by Cllackr, PDM

По его словам, турбины чаще всего ломаются из-за агрессивного стиля вождения, использования некачественного бензина, плохого масла и эксплуатации в условиях высокой температуры. Загрязнённое или неправильно подобранное масло ускоряет износ подшипников и других компонентов турбины, а высокая температура способствует старению материалов, поэтому важно следить за системой охлаждения.

Другими факторами, негативно влияющими на турбину, являются повышенное давление в двигателе и неравномерная работа цилиндров, а также другие проблемы с мотором.

Игорь Боярский рекомендует избегать резких ускорений, которые создают сильные нагрузки на турбину, и всегда давать мотору и турбине прогреться перед долгой поездкой. После остановки двигателя не стоит глушить его сразу — нужно дать мотору поработать несколько минут, чтобы турбина остыла.

Средний ресурс турбины составляет 200-250 тыс. км. Турбины от брендов с хорошей репутацией часто служат дольше благодаря использованию качественных материалов и современных технологий.

Уточнения

Турби́на (фр. turbine от лат. turbo — вихрь, вращение) — устройство с непрерывным рабочим процессом и с вращательным движением рабочего элемента, на котором происходит преобразование кинетической энергии и/или внутренней энергии рабочего тела (пара, газа, воды) в механическую работу на валу. Обычно представляет собой лопаточную машину, но бывают и безлопастные турбины такие как турбина Тесла. Как правило, процесс в турбине описывается как адиабатический необратимый, то есть с возрастанием энтропии.



