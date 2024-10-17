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Какой комплектацией порадует Renault Megane за 2,95 млн рублей

1:09
Авто

На российском рынке снова доступен французский седан Renault Megane, стоимость которого стартует от 2,95 млн рублей. На одном из классифайдов выставлен на продажу новый Renault Megane 2023 года, привезённый из Европы. Автомобиль с готовым электронным ПТС, уплаченным утилизационным сбором и русифицированной мультимедийной системой предлагает частное лицо из Ульяновска.

Какой комплектацией порадует Renault Megane за 2,95 млн рублей
Фото: wikipediа by Norbert Aepli, Switzerland, CC BY 4.0

Под капотом у седана — 1,5-литровый дизельный двигатель dCi мощностью 110 л. с., который работает в паре с роботизированной коробкой передач. Привод — передний.

В комплектацию входят система мультимедиа R-link с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, полностью светодиодные фары с анимированными поворотниками и автоматическим переключением света, датчики света и дождя, подсветка порогов, 2-зонный климат-контроль, системы удержания в полосе и распознавания дорожных знаков, кнопка запуска двигателя и парктроники по всему периметру кузова.

Уточнения

Renault Mégane — малый семейный автомобиль, производимый компанией Renault, пришедший в 1995 году на смену Renault 19.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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