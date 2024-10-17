Как избежать переплат при ремонте автомобиля: рекомендации эксперта

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Технический директор автомобильного маркетплейса FRESH Максим Рязанов рассказал о нескольких безопасных способах сэкономить на ремонте автомобиля.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

По словам эксперта, после обострения геополитической обстановки цены на автозапчасти в России увеличились примерно в три раза, так как поставки идут через третьи страны, такие как Турция, ОАЭ и государства Средней Азии. Кроме того, инфляция также существенно повлияла на стоимость комплектующих, и многие автовладельцы ищут способы минимизировать затраты на обслуживание своих транспортных средств.

Первым шагом для экономии на ремонте, по словам Рязанова, является детальный анализ рынка автозапчастей. Важно сравнивать цены на детали у разных поставщиков, производителей и официальных дилеров, чтобы найти наиболее выгодное предложение.

Также стоит учитывать предложение того автосервиса, где будет проводиться ремонт. Это не только позволит получить гарантию на выполненные работы, но и на саму замененную деталь.

Еще один способ сэкономить — продать автомобиль, если не планируется его долгая эксплуатация. В таком случае это может оказаться выгоднее, чем тратиться на капитальный ремонт двигателя, КПП или кузова.

Для новых автомобилей важно не пропускать регулярное техническое обслуживание у официального дилера. Своевременная диагностика и замена расходников поможет продлить срок службы основных агрегатов и избежать серьезных поломок.

Уточнения

Станция технического обслуживания (СТО, SDVVAG) — предприятие, предоставляющее услуги населению и/или организациям по плановому техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонтам, устранению поломок, установке дополнительного оборудования (тюнингу), восстановительному (кузовному) ремонту автомобилей.



