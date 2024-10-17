Более 700 тысяч автомобилей Honda отзываются из-за дефектных топливных насосов

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На прошлой неделе Honda объявила об отзыве 1,7 миллиона автомобилей из-за неправильно собранных рулевых механизмов, затронувших модели Honda Civic, CR-V и Acura Integra. Однако проблемы для автопроизводителя продолжаются — на этой неделе Honda анонсировала новый отзыв, который касается около 720 тысяч автомобилей из-за дефектных топливных насосов высокого давления.

Фото: Wikipedia by M 93, CC BY 3.0

Согласно заявлению компании, более 700 тысяч автомобилей, выпущенных в США за последние несколько лет, могут иметь неисправные топливные насосы, которые подлежат замене. В список затронутых моделей вошли Honda Accord и Accord Hybrid 2022-2023 годов выпуска, Honda Civic Sedan и Civic Sedan Hybrid 2024 года, а также Honda CR-V Hybrid 2022-2024 годов. Проблема заключается в том, что топливные насосы могут трескаться изнутри, что приводит к утечке топлива и создает риск пожара.

К счастью, Honda не получала сообщений о ДТП или травмах, связанных с этим дефектом. Компания настоятельно рекомендует владельцам затронутых автомобилей обратиться в дилерские центры для проверки и, при необходимости, бесплатной замены топливного насоса. Официальные уведомления для владельцев начнут рассылаться в декабре 2024 года.

Новый отзыв автомобилей стал очередной проблемой для Honda в 2024 году, добавив сложности к предыдущим отзывам, таким как недавний отзыв 1,2 миллиона автомобилей по другим техническим причинам.

Уточнения

То́пливный насо́с высо́кого давле́ния (ТНВД) — неотъемлемый элемент любой системы впрыска топлива, подающей топливо непосредственно в цилиндр поршневого ДВС, например абсолютно всех дизельных двигателей. По смыслу своего названия ТНВД предназначены для создания в топливной магистрали высокого давления, которое по своей величине всегда должно быть гораздо больше давления в цилиндре двигателя, что необходимо для нормальной работы всех подобных систем впрыска топлива. Величина создаваемого давления — в диапазоне от 200 до 2000 бар. Конструктивно всегда является плунжерным насосом объёмного принципа работы с приводом от вращающихся элементов самого ДВС. Впервые построен и внедрён русским инженером Аршауловым Вадимом Павловичем.



