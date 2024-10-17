Какие зимние шины выбирают россияне: лидеры продаж и предпочтения

2:05 Your browser does not support the audio element. Авто

За последний месяц продажи зимних автомобильных покрышек в России выросли вдвое, а самыми популярными брендами среди фрикционных шин стали Triangle, а среди шипованных — Nokian Tyres. Об этом сообщили эксперты "Авито Авто".

Фото: wikimedia by Ken T1381, CC BY-SA 3.0

Китайский бренд Triangle продемонстрировал самый большой рост продаж — в 2,4 раза, став лидером среди нешипованных покрышек на платформе "Авито" с долей 10%. Средняя стоимость комплекта из 4-х новых шин Triangle составляет 29,5 тыс. рублей.

Кроме того, в сентябре 2024 года значительно увеличились продажи покрышек брендов Dunlop и Hankook — в 2,3 и 2,2 раза соответственно. Пятерка лидеров по доле продаж выглядит следующим образом: Triangle (10%), Bridgestone (9%), Nokian Tyres (8%), Pirelli (8%) и Yokohama (7%).

Среди шипованных покрышек наибольший рост зафиксирован у российского бренда Cordiant — в 2,3 раза. Новый комплект этих покрышек можно приобрести за 20,1 тыс. рублей, а подержанные — за 12 тыс. рублей. Вырос также интерес к брендам Yokohama и Nordman, их продажи увеличились в 2,2 раза. Лидером по доле продаж шипованных покрышек стал Nokian Tyres (19%), за ним следуют Pirelli (8%), Ikon Tyres (7%), Cordiant и Michelin (по 5%).

По данным опроса, проведенного аналитиками платформы, почти половина россиян выбирают покрышки отечественных производителей, а каждый второй ориентируется на отзывы знакомых при выборе резины для автомобиля. Большинство респондентов (44%) меняют летние шины на зимние заранее, основываясь на прогнозе погоды и вероятности снега.

Уточнения

Зимняя шина — автомобильная шина, специально разработанная для использования в холодное время года при температуре ниже +7 °С.

Основными отличиями данных шин являются специфические свойства резины и рисунка протектора. Резиновые смеси разработаны таким образом, что при низких температурах шина сохраняет свою эластичность, а значит, гарантирует лучшее сцепление и сокращённый тормозной путь на холодных, мокрых, заснеженных и обледенелых дорожных покрытиях. Что же касается рисунка протектора зимней шины, то он отличается высокой плотностью нарезки ламелей (повышенной ламелизацией). Все вышеперечисленные особенности позволяют обеспечить лучшую управляемость и эффективное торможение.



