Рестайлинговый Kia Ceed стал дороже в два раза на российском рынке

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Рестайлинговый Kia Ceed, который официально продавался в России до марта 2022 года, вернулся на российский рынок по схеме параллельного импорта, но с существенно возросшей ценой — автомобиль стал в два раза дороже.

Фото: Wikipedia by Tomash, CC BY-SA 3.0

Российский автодилер привез в страну обновленную версию Kia Ceed в кузове универсал. Как сообщает автоэксперт, стоимость автомобиля теперь составляет 3 млн 350 тыс. рублей.

Модель доступна в комплектации Luxe с бензиновым двигателем объемом 1,6 литра мощностью 128 л. с. Автомобиль оснащен передним приводом и автоматической трансмиссией.

Для сравнения, на момент официальных продаж в России стоимость Kia Ceed начиналась от 1 564 900 рублей за базовую версию хэтчбека, а цена универсала стартовала от 1 604 900 рублей. Версия Kia Ceed Luxe с аналогичным двигателем, которая теперь привезена по параллельному импорту, раньше стоила 1 654 900 рублей.

Уточнения

Kia Ceed (Киа Сид) (ˈsiːd), кор. 기아 씨드, до 2018 года использовалось название Kia cee’d — автомобиль сегмента C (по европейской классификации), разработанный компанией Kia Motors и выпускающийся с 2006 года. Был представлен 28 сентября 2006 года на Парижском автосалоне. Пятидверный вариант появился на европейском рынке с января 2007 года. В сентябре 2007 — универсал, а трёхдверный вариант в начале 2008 года.



