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Что случится, если ехать с поднятым стояночным тормозом

2:11
Авто

Многие автомобили по-прежнему оснащены классическим ручным стояночным тормозом, который активируется поднятием рычага в салоне. Однако некоторые водители забывают отключать "ручник" перед началом движения, что может привести к серьезным последствиям. 

Что случится, если ехать с поднятым стояночным тормозом
Фото: Wikipedia by Ballista, CC BY-SA 3.0

На первый взгляд кажется, что с поднятым стояночным тормозом невозможно начать движение, так как задние колеса заблокированы. Однако на практике это не всегда так, особенно для автомобилей с передним приводом, где передние колеса остаются свободными. В таких случаях возможны несколько вариантов развития событий.

Если стояночный тормоз затянут не слишком сильно, колеса могут вращаться, что приведет к быстрому износу задних тормозных колодок. Если же водитель начинает движение с полностью заблокированными задними колесами, это может привести к износу шин. В зимних условиях этот износ может быть менее заметным из-за скользкой поверхности, но в теплую погоду шины могут сильно стереться за короткое время.

Кроме того, движение с активированным стояночным тормозом увеличивает нагрузку на двигатель и трансмиссию, так как автомобиль должен преодолевать сопротивление заблокированных колес. Это увеличивает расход топлива, снижает динамику и ускоряет износ тормозных механизмов. В некоторых случаях может потребоваться замена тормозных дисков, колодок и тросов стояночного тормоза.

Для автомобилей с задним приводом эта проблема еще более актуальна. Водитель может не почувствовать сопротивления при начале движения с активированным стояночным тормозом, но это может привести к повреждению тормозных элементов, таких как диски, барабаны, колодки и суппорты. Крутящий момент передается на заблокированные колеса, что создает дополнительную нагрузку на систему.

На современных автомобилях такие ситуации предотвращаются благодаря системам, которые выводят предупреждение на приборную панель при попытке начать движение с активированным "ручником", что помогает избежать подобных ошибок.

Уточнения

«Ручник» — разговорное название стояночного тормоза.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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