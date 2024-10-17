Почему россияне опасаются беспилотного транспорта: результаты исследования

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Согласно опросу 75% жителей России опасаются беспилотных автомобилей. Лишь четверть россиян доверяют такому транспорту, считая, что автомобили должны сначала получить все необходимые «навыки и знания», а уже потом появляться на дорогах общего пользования. После этих доработок 23% респондентов готовы использовать беспилотное такси и автобусы.

Фото: Wikipedia by Shvicha, CC BY-SA 4.0

Еще 2% опрошенных затруднились с ответом на вопрос о своем отношении к беспилотному транспорту. В исследовании приняли участие 3,5 тысячи россиян.

Некоторые респонденты уверены, что беспилотные машины не смогут предсказать поведение «живых» водителей, особенно тех, кто ведет себя агрессивно на дороге и совершает резкие и неожиданные маневры. Для других опрошенных главным фактором страха является отсутствие привычного водителя в салоне.

Уточнения

Беспилотные автомобили Яндекса — самоуправляемые транспортные средства, разрабатываемые инженерами Яндекса с 2017 года.

Автомобили оснащены системой автономного управления и способны самостоятельно перемещаться, соблюдая правила дорожного движения и объезжая препятствия, а также планировать маршрут с учетом действий других участников движения.



